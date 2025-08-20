Степь вместо небоскребов: как живется в монгольском автономном районе Китая

Своими впечатлениями от поездки, которые он сравнивает с «путешествием в иное измерение», с «ФедералПресс» поделился эксперт по Китаю, блогер и руководитель телеграм-канала visitchina.ru Константин Ягодин. За последние годы он объездил большую часть КНР, но именно Силин-Хото поразил его своим высоким небом, бескрайними степями, самобытными традициями и гостеприимством местных жителей, позволив совершить настоящее погружение в особый мир. Фото: предоставлены Константином Ягодиным