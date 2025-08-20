Владелица отеля в Сочи обвинила экономных туристов в нищебродстве

Владелица гостевого дома в Сочи раскритиковала туристов, которые стремятся сэкономить во время отдыха. Она высказалась на одном из форумов, что россияне, выбирающие бюджетный отдых, проявляют излишнюю бережливость, арендуя «скворечники в хрущобах» вдали от моря и отказывая себе во всем.

По ее мнению, такой подход лишает людей удовольствия и негативно сказывается на детях, ради которых зачастую и совершается поездка к морю. Предпринимательница раскритиковала туристов за самостоятельное приготовление пищи, торги при аренде жилья, экономию на экскурсиях, такси, мороженом и алкогольных напитках.

— Вы едете, чтобы побывать на море, а в итоге превращаете отпуск в хозяйственный квест «выживи сам». Кто-то скажет: главное — эмоции, но позвольте, это не отпуск, это рабство и нищебродство, — цитирует ее портал «Турдом».

До новогодних праздников еще далеко, но москвичи уже строят на них планы и вовсю скупают зимние туры. «Вечерняя Москва» разобралась, где москвичи планируют провести новогодние праздники и выгодно ли приобретать путевку сейчас. Интерес россиян к раннему бронированию туров увеличился на 20 процентов относительно 2024 года, отметил директор по развитию партнерской сети в крупном российском сервисе путешествий Эмиль Зиядинов.