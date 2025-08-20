Турсезон в Приморье столкнулся с кризисом

С начала летнего туристического сезона в Приморском крае зафиксирован резкий рост цен на бензин, а также дефицит топлива на ряде автозаправочных станций. Особенно острая ситуация наблюдается в южных районах региона, куда устремляются потоки туристов – Находку, Ливадию и Триозерье. Где самый дорогой бензин в Приморье, узнал «ФедералПресс»

© РИА "ФедералПресс"

Одним из ценовых лидеров стала АЗС в городе Фокино – важный транзитный пункт для туристов, следующих к побережью. Именно здесь, по данным на 20 августа, зафиксированы рекордные цены:

АИ-92 – 71,97 рубля,

АИ-95 – 74,97 рубля,

АИ-98 – 75,77 рубля,

ДТ – 75,77 рубля.

Для сравнения, во Владивостоке и Находке топливо стоит заметно дешевле:

АИ-92 – 61,27 рубля,

АИ-95 – 65,16 рубля,

АИ-98 – 77,17 рубля,

ДТ – 75,89 рубля.

Такой разброс в ценах обусловлен как логистическими сложностями, так и повышенным спросом, который традиционно приходится на летние месяцы. Основной поток автомобилистов направляется на популярные АЗС с проверенным качеством топлива. В результате – длинные очереди, заторы и периодические сбои в снабжении.

«Буквально вчера простоял на АЗС в Фокино полтора часа в очереди, но передо мной закрыли колонку – бензин закончился. Пришлось ехать в Большой Камень, а это 20 км от города. Такая проблема для нашего города актуальна каждый год. Особенно проблематично попасть за заправку с пятницы по воскресенье, когда идет большой поток туристов», – рассказал местный житель.

Заправка стала лотереей

Острейшая ситуация сложилась в Спасске-Дальнем и Спасском районе. Местные жители бьют тревогу: несмотря на наличие 11 автозаправочных станций, бензина катастрофически не хватает.

«Хотелось бы придать огласке ситуацию, происходящую в Спасске-Дальнем. Местные жители изо дня в день стоят по пять часов в очереди на заправку, и не всем удается заправиться. Очереди колоссальные, АЗС переполнены туристами, которые опустошают заправки за полдня, не оставляя бензин местному населению. Кто-то каждый день ездит на работу, кто-то – детей в садик везет. Цены растут каждый день. Туристы туристами, а что делать местным жителям? Пешком ходить?» – возмущается жительница города.

Что происходит

Резкий приток туристов в Приморский край стал одной из ключевых причин сложившегося топливного кризиса. Спрос на горючее превышает обычные объемы, на АЗС выстраиваются длинные очереди, особенно вблизи популярных маршрутов и курортов.

«Из-за возросшего трафика доставка топлива на АЗС усложнилась – бензовозы застревают в пробках в часы пик», – отмечают представители топливных компаний.

Некоторые частные заправки, не справляясь с объемами, либо временно закрываются, либо значительно поднимают цены. Эксперты также указывают на случаи продажи горючего сомнительного качества, чем активно пользуются недобросовестные предприниматели, передает «Восток Медиа».

На этом фоне ключевая нагрузка легла на крупную сеть автозаправок, которая продолжает работать в штатном режиме. По словам представителей компании, нефтебазы обеспечены горючим, поставки ведутся круглосуточно, а количество топливозаправщиков увеличено до 40 единиц.