Эксперты предупредили о массовой мошеннической схеме в сфере туризма

Более 450 сайтов, предположительно мошеннических, созданы злоумышленниками для обмана россиян в преддверии и в благоприятный осенний период отдыха. Об этом ТАСС сообщили в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

© unsplash

450 сайтов были найдено начиная с июня 2025 года, в том числе 85 - с начала августа. На доменах можно увидеть ширму туристических агентств, сервисов аренды жилья. Встречаются фейковые предложения экскурсий и развлечений на российских курортах.

Активизация мошенников может быть связана с увеличением числа бронирований на побережьях Черного и Балтийского морей в период с августа по октябрь.

Найденные сайты, по наблюдениям BI.ZONE, используются мошенниками для кражи персональных данных россиян.