BI.ZONE: мошенники создали 450 фейковых сайтов турагентств и сервисов аренды

ТАССиещё 2

Более 450 сайтов, предположительно мошеннических, созданы злоумышленниками для обмана россиян в преддверии и в благоприятный осенний период отдыха. Об этом ТАСС сообщили в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Эксперты предупредили о массовой мошеннической схеме в сфере туризма
© unsplash

450 сайтов были найдено начиная с июня 2025 года, в том числе 85 - с начала августа. На доменах можно увидеть ширму туристических агентств, сервисов аренды жилья. Встречаются фейковые предложения экскурсий и развлечений на российских курортах.

Активизация мошенников может быть связана с увеличением числа бронирований на побережьях Черного и Балтийского морей в период с августа по октябрь.

Найденные сайты, по наблюдениям BI.ZONE, используются мошенниками для кражи персональных данных россиян.

«Но возможны и другие схемы. Например, нередко пользователя вынуждают внести предоплату якобы за экскурсию, трансфер и другие услуги»‎, — указали специалисты.