Синоптик поведал о грядущей погоде на курортах Черного моря

На черноморских курортах Краснодарского края и Крыма сохраняются комфортные условия для отдыхающих, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© РИА Новости

«Сейчас в Крыму и Сочи хорошая погода. Дождями там, кажется, и не пахнет до конца августа. В Сочи температура — порядка +25...+27 °С, в Крыму — до +30 °С. Солнечная погода до конца этого месяца», — рассказал он.

По словам Шувалова, окончания курортного сезона в этих регионах стоит ожидать только к концу сентября и началу октября.

«До этого будет хорошая погода с очень значительной температурой воздуха, и достаточно высокой и комфортной температурой воды для купания», — подытожил он.

