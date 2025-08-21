Синоптик поведал о грядущей погоде на курортах Черного моря

Синоптик: дождей на курортах Чёрного моря не ждём до конца августа
На черноморских курортах Краснодарского края и Крыма сохраняются комфортные условия для отдыхающих, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сейчас в Крыму и Сочи хорошая погода. Дождями там, кажется, и не пахнет до конца августа. В Сочи температура — порядка +25...+27 °С, в Крыму — до +30 °С. Солнечная погода до конца этого месяца», — рассказал он.
По словам Шувалова, окончания курортного сезона в этих регионах стоит ожидать только к концу сентября и началу октября.
«До этого будет хорошая погода с очень значительной температурой воздуха, и достаточно высокой и комфортной температурой воды для купания», — подытожил он.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве погода будет носить осенний характер.