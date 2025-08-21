Магия речных круизов: как попасть на ужин с капитаном корабля

У каждого отдыха свои ритуалы: кто-то целый год ждет моря и пляжа, кто-то — горных походов, а есть люди, для которых настоящий отпуск начинается только на теплоходе. Они знают расписание навигации как собственный календарь, и возвращаются из года в год к одной и той же компании, к знакомым лицам и любимым маршрутам.

© Московский Комсомолец

Круиз для них — особый мир: палуба, мимо которой плавно проходит все время меняющийся пейзаж, утренний кофе под плеск волн, новые города без дорожных хлопот и обрывающих руки чемоданов. Ощущение спокойствия, пока ты на борту, и яркий, насыщенный впечатлениями, динамичный марш-бросок по самым интересным объектам каждого города, входящего в маршрут.

У меня путешествие, из которого я вернулась домой с ощущением, что прожила целую маленькую жизнь, сложилось случайно. Неделя отпуска — ни туда, ни сюда, и вдруг — простой и гениальный выход: круиз по Волге. Маршрут, который соединил живописные бухты, лучшие прибрежные города — Золотое кольцо России во всей его красе.

Для путешествия я выбрала теплоход «Илья Репин» от «Мостурфлота». И сразу поняла: это не транспорт, а настоящий отель на воде. Уютные каюты, просторные палубы, ресторан со шведским столом на завтрак, обедами и ужинами «а-ля карт», вечерние шоу, мини-спортзал, а еще целая команда аниматоров, которые не давали скучать ни днем, ни вечером.

Зарядка в семь, йога в полдень, затем «Мафия» и «Своя игра», мастер-классы — даже удалось сделать своими руками куклу-оберег, караоке и танцы до полуночи. И это не считая многочасовых экскурсий по всем городам, куда причаливал теплоход. Началось все в Москве, а дальше — Углич, Ярославль, Мышкин. Казалось, что пять дней растянулись на месяц: настолько насыщенной была программа.

И при этом — никакой суеты: чемодан разложен один раз, а каждое утро ты просыпаешься в новом городе. Вечером возвращаешься на борт, и снова уют, ужин, закаты над водой и ощущение абсолютного комфорта. Накануне дня прибытия — ужин с капитаном и шампанское от фирмы. А финал — прощальное чаепитие с плюшками и пирогами, и даже чемодан до такси донес матрос. Какая же на этом теплоходе вкусная еда!

Пока я впервые осваивала путешествие на борту теплохода, рядом были люди, которых можно назвать мастодонтами этого вида отдыха. Виктор Павлович Гульчук с супругой отправились уже в 60-й (!) круиз.

— Мы с женой уже много лет ходим в круизы, и только с «Мостурфлотом». Пробовали пару раз у других, но обещания не совпадали с реальностью. А здесь все четко, организованно, команда собрана из настоящих профессионалов. Нас на теплоходах уже узнают, и мы знаем всех по именам. Не экспериментируем: зачем, если и так все идеально?

Как часто вы ходите в круизы?

— За сезон обычно три рейса: один на открытие навигации, один летом и один на закрытие. Любим длинные маршруты: так отдых действительно получается глубоким и полноценным. Обязательно идем до Петербурга, обязательно по Оке, с удовольствием — до Казани и Самары. Первый раз мы пошли еще в 1993 году. Тогда многое было иначе. Помню Углич — без мостовых, убогий городок. А теперь — красота. По экскурсиям мы уже не ходим, всё видели, но в каждом городе у нас есть свои привычные точки: любимое кафе, знакомые мастера-коробейники.

Кто в вашей паре инициатор таких путешествий?

— Супруга Наталья первая втянула меня в это. Когда сидишь на палубе, а перед глазами бесконечно меняется картинка, это лучшее расслабление, какое только можно придумать.

Визитная карточка речного круиза — ужин с капитаном. На него все стараются прифрантиться — надеть вечерние наряды, использовать макияж и парфюм. Наш капитан Дмитрий Фурутин тоже приходит в парадной форме, а вместе с ним и вся команда.

После приветственного слова капитан лично обошел все столики, чтобы поприветствовать пассажиров и выслушать каждого из них. Все произнесенные тосты оказались словами благодарности и добрыми пожеланиями. А мы воспользовались ситуацией и напросились на завтра в гости в капитанскую рубку. И там из разговора с капитаном узнали, что ранее на теплоходе «Илья Репин» в основном плавали иностранцы: итальянцы, французы, даже африканцы встречались. А теперь его облюбовали россияне, кстати, из самых разных уголков нашей страны.

С кем проще работать? — спрашиваем, заранее догадываясь, каким будет ответ.

— С иностранцами, — смеется Дмитрий Владимирович. — Они послушные, не капризничают. Сказали собраться через пятнадцать минут — значит, все стоят и ждут. А наши… любят опоздать. Приходится их ждать, что всегда рискованно и иногда просто невозможно.

Почему рискованно? — уточняем, с некоторым раскаянием вспоминая, как последними, язык на плечо, прибежали с берега Мышкина.

— График у теплохода очень плотный, особенно из-за шлюзов. Максимальная скорость корабля — 22 километра в час при хорошей воде, минимальная — всего 7. Бывает течение сильное — вместо двадцати километров в час идем семнадцать. Вот и добавьте сюда пассажиров, которые опаздывают… — объясняет капитан.

Шлюзы — самое сложное?

(Их прохождение на канале Москвы, когда по дороге из столицы вода под кораблем понижается на многие метры, а при возвращении повышается, и весь этот процесс сопровождается завораживающим зрелищем из водоворотов и течений, шахт, в которых корабль движется вверх-вниз, как в лифте, швартовки корабля к специальным приспособлениям на стенах, чтобы не ударило о стены, не снесло течением, — особое удовольствие для пассажиров.)

— Да. Тут нужна полная концентрация. Теплоход может «повиснуть» на швартове — надо мгновенно реагировать, иначе может снести. При сильном ветре вообще трудно: корабль большой, парусность сильная, заходить приходится на малом ходу. Опускаться в шлюзе проще, а вот когда вода поднимается, теплоход ведет себя неспокойно. Но в целом справляемся.

Вы строгий капитан?

— Наверное, надо спрашивать у команды. Капитан отвечает за все. Я пришел практикантом еще в 1994-м, потом стал старпомом, а затем и капитаном. Для себя я знаю одно: круизы — это уже не работа, а целый мир, в который возвращаешься снова и снова. Вот сегодня причаливаем, а завтра утром снова уходим в плавание.

А я по возвращении из круиза точно знаю, о чем мечтать дальше: о маршрутах по Балтийскому и Белому морям. О Калининграде, Санкт-Петербурге, Архангельске, Соловках, Мурманске… Каждый порт захода — целая отдельная история. Путешествие со своим теплоходом, со своим капитаном, со своим настроением на любовь.