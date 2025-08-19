Турэксперт рассказал, подешевеют ли авиабилеты в сентябре

Авиабилеты на курортные направления в сентябре могут стать дешевле из-за снижения спроса, тогда как перелёты в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, вероятно, подорожают. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru.

По его словам, снижение цен затронет популярные курорты, включая Сочи, Махачкалу, Минеральные Воды и Калининград. Однако на столичные направления массового падения стоимости билетов не ожидается.

Кроме того, в сентябре подешевеют и железнодорожные билеты по южному направлению. Как пояснил эксперт, это связано с уменьшением пассажиропотока после летнего сезона. Цены снизятся в среднем на 15%, отметил Мкртчян.