Эксперты обсудили перспективы туризма в Марий Эл

Рекордный турпоток в Марий Эл: за полгода регион посетили 600 тысяч туристов, а на фестивале «Йошка Еш» представители отрасли обсудили, как привлечь еще больше гостей. Один из главных проектов — развитие речной инфраструктуры в Юрино и Кокшайске.

В Марий Эл в рамках деловой программы фестиваля «Йошка Еш» обсудили развитие внутреннего и въездного туризма — регион уже принял более 600 тысяч гостей за первое полугодие 2025 года. Ключевыми точками притяжения стали поселок Юрино с его замком и новая причальная инфраструктура на Волге, запущенная по инициативе главы республики Юрия Зайцева.

Ранее писали, что россияне стали реже отдыхать в Турции. В первом полугодии текущего года туры на курорт взяли 1,7 млн человек. Кроме того, европейские города вводят жесткие меры против массового туризма: платный вход в исторические центры, системы бронирования и ограничения для круизных лайнеров. Цель — снизить нагрузку на инфраструктуру и сохранить качество жизни для местных жителей. Тенденция охватила Венецию, Барселону, Амстердам и другие популярные направления.