В Крыму извинились перед туристами

Крымские власти принесли извинения туристам за временные неудобства из-за отключения мобильного интернета в регионе. Глава республики Сергей Аксенов пояснил, что веерные отключения связи являются вынужденной, но необходимой мерой для обеспечения безопасности.

«Приношу и крымчанам, и туристам извинения. Вопрос безопасности выше, чем все остальные», – отметил Сергей Аксенов.

При этом он заверил, что ограничения носят временный характер. По его словам, ослабление данных мер ожидается уже в течение текущей недели, как только будет принято соответствующее решение.

«Я думаю, что мы в ближайшее время вернемся к нормальной жизни на этом направлении», – уточнил глава региона.

По его словам, для оперативного реагирования была разработана новая система взаимодействия между ведомствами по вопросам отключения и восстановления связи. Это позволит значительно увеличить скорость принятия решений относительно доступности интернета. Сергей Аксенов выразил надежду, что благодаря этим алгоритмам Крым сможет стать одним из передовых регионов в данном направлении.

На фоне участившихся отключений связи в Министерстве цифрового развития республики рекомендуют жителям и гостям полуострова заранее подготовиться к возможным перебоям. Специалисты советуют сохранять в записной книжке номера нескольких такси, иметь при себе наличные деньги для расчетов, а также использовать СМС или обычные звонки в случае недоступности мессенджеров.