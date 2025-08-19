В Иркутске разработают стратегию развития туризма до 2030 года

В Иркутске прошла стратегическая сессия по разработке плана развития туризма в регионе до 2030 года, объединившая более 100 экспертов, представителей власти и бизнеса. Участники сосредоточились на балансе между экономическим ростом и сохранением природы, особенно в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Иркутская область делает ставку на туризм: губернатор Игорь Кобзев инициировал создание стратегии развития до 2030 года с акцентом на устойчивое развитие и защиту Байкала. В обсуждении участвовали профильные министерства, университеты и турбизнес.

