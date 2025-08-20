Турист опозорил других отдыхающих, устроив дебош в Калининграде

Россиянин, находясь в отпуске в Калининграде, посетил рюмочную, устроил дебош и угодил в полицию. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Калининградской области.

© РИА Новости

Уточняется, что сотрудники бара нажали тревожную кнопку для вызова правоохранителей 19 августа около 19:00. Причиной стало поведение одного из посетителей, который напился, мешал работе персонала и громко ругался.

Нарушителем оказался пьяный 37-летний житель Подмосковья. Его задержали на месте и доставили в отдел полиции.

