Сократился поток туристов из Китая на Дальний Восток

Турпоток из Китая на Дальний Восток в рамках безвизовых групповых поездок в июле снизился на 21%. В годовом выражении — до 91,7 тыс. В июле 2024 года регион принял 116 тыс. гостей из КНР по безвизу.

Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «барометр China Friendly». Совокупная доля дальневосточных регионов в общем групповом безвизовом турпотоке из КНР в июле превысила 86% (июль 2024 года – 87,7%).

Наибольшее падение в середине лета показал Приморский край — сокращение турпотока на 27,2%. При этом в целом по итогам полугодия край показал рост китайского турпотока на 70%. Приамурье в июле тоже сократило присутствие китайских туристов на 26,8%, спад в Хабаровском крае составил почти 24%.

Единственным регионом ДФО, куда в июле устремились группы китайских туристов, стал Забайкальский край. Регион принял 21 тыс. китайцев — на 9,1% больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост интереса туристов из Китая к Забайкалью с удобной транспортной доступностью.

За 2024 год около 600 тыс. путешественников из Китая посетили дальневосточные регионы. Это в два раза больше по сравнению с показателем 2023 года. Напомним, что безвизовый режим для туристических групп от пяти до 50 человек между Россией и Китаем был возобновлен с 1 августа 2023 года. В 2025 году должен заработать безвизовый режим для поездок в Китай для туристических групп от трех человек.