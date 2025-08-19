В Пятигорске инвестируют в создание новых санаториев и отелей

В Пятигорске ведется работа над созданием новых санаториев с общим объемом инвестиций более 25 млрд рублей, об этом сообщил в эксклюзивном интервью «Это Кавказ» мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

В настоящее время в городе разрабатываются и реализуются 10 проектов по созданию новых гостиниц и санаторий, что создаст дополнительно 3 тыс мест размещения и 1,5 тыс рабочих мест.

Глава города отметил, что в настоящее время в Пятигорске функционируют 19 санаториев и 100 гостиниц, которые могут одновременно принять до 10 тыс гостей.

«Общий объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 25 млрд рублей. Пятигорск по данному показателю стал четвертым среди муниципалитетов края. Инвестиции поступают от местных организаций и предприятий, заинтересованных в развитии территории», — рассказал Ворошилов.

Наиболее весомые — спортивно-оздоровительный комплекс «Волшебный Миконос», санаторно-курортный комплекс «Горный брилиант», отель AZIMUT, гостиничные комплексы «Аквила» и «Родина». Полный текст интервью читайте по ссылке.