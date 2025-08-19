Тревел-блогерша назвала десять городов России, в которые не стоит ехать

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала 10 городов страны фразой «не стоит ехать» из-за труднодоступности и дороговизны. Об этом она рассказала в своем личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор материала предупредила, что не стоит совсем вычеркивать эти направления из планов, однако ехать туда следует «с умом, терпением и хорошей подготовкой». В первую очередь она упомянула Сочи, где, по ее мнению, жадность победила гостеприимство.

«Шезлонги на пляжах теперь стоят от тысячи рублей за день, персонал смотрит сквозь вас, а за ужин в ресторане средней руки отдаете как за покупку продуктов на неделю», — объяснила она.

Также в ее список попали Анапа, где случился разлив мазута, опустевший из-за высоких цен Геленджик и Калининград, поездка куда может стать не только финансово трудной, но и проблемой в плане логистики. Рейсы туда постоянно задерживаются из-за ограничений на полеты, отметила блогерша.

Кроме того, она рекомендовала воздержаться от поездок в Великий Устюг, поскольку билеты туда не отыскать из-за высокого спроса, а также в Мурманск, поскольку туры на северное сияние раскупают за 170 дней до сезона. В Домбае же персонал стал откровенно хамить, заметила она. Замкнули список Шерегеш с длинными очередями туристов, Алтай с «природой по цене золота» и Камчатка.

Ранее эта же блогерша раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.