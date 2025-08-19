Новый круизный маршрут запустят от Приморья до Камчатки: что ждет туристов

Власти Дальнего Востока готовятся к запуску морского круизного маршрута, который соединит Приморский край, Сахалин и Камчатку. Детали проекта обсудили на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко 17 августа. В мероприятии участвовали представители туриндустрии и бизнеса региона. Подробнее – в материале «ФедералПресс».

Работа выходит на финальную стадию

«Результаты обсуждений и оценка готовности туристической инфраструктуры позволят сформировать интереснейший продукт. Он нужен дальневосточникам, жителям других регионов, зарубежным туристам, и мы должны показать не только красоту природы, дать возможность полюбоваться пейзажами, познакомиться с коренным населением, но и помнить про наше героическое прошлое. Необходимо предусмотреть много мероприятий, показывающих подвиг наших соотечественников. Все это формирует не только экономические, но и общественно-социальные связи», – заявил Кожемяко.

Губернатор отметил, что работа над проектом выходит на финальную стадию, а презентация состоится на Восточном экономическом форуме. Однако предстоит решить ряд вопросов, включая развитие гостиничной инфраструктуры, транспортного обслуживания и подготовки кадров. Для оценки квалификации персонала создадут межрегиональную аттестационную комиссию.

Маршрут и длительность круиза

Как сообщил гендиректор туристической компании Игорь Глухов, круиз продлится 10 дней и будет доступен с мая по сентябрь. Маршрут включает остановки во Владивостоке, Корсакове, Южно-Курильске, на островах Кунашир и Итуруп, а завершится в Петропавловске-Камчатском. Также рассматривается обратный маршрут с посещением Командорских островов и острова Тюлений.

Программы для туристов

Министр туризма Приморья Наталья Набойченко рассказала, что гостям предложат культурные, патриотические, гастрономические и обзорные программы. В пакет услуг войдут трансферы, проживание, экскурсии и специальные предложения, такие как «Стандарт Плюс» и «Бизнес».

«Сейчас активно ведем подготовку персонала, всей туристической инфраструктуры, которая будет включена в программу морского круиза», – подчеркнула Набойченко.

Напомним, ранее власти анонсировали запуск круизной линии, которая соединит Сахалин, Курильские острова и Камчатку в 2026 году. Проект обещает показать россиянам и иностранцам уникальную природу региона, но эксперты предупреждают: цена вопроса может оказаться высокой.