В Госдуме предложили узаконить джиппинг как вид туристических услуг

Депутаты предлагают закрепить понятие «джиппинг» в законодательстве и разработать правила безопасности. Инициатива появилась после нескольких серьезных ДТП с туристами в Сочи.

После серии аварий с участием туристических внедорожников в Сочи депутаты Госдумы инициировали обсуждение легализации джиппинга. Как отметила зампред комитета по туризму Наталья Костенко, этот вид активного отдыха пока не имеет четкого юридического статуса, кроме спортивных мероприятий.

Парламентарии предлагают ввести официальное определение джиппинга и разработать нормативы безопасности, включая обязательное сопровождение инструкторов. Особое внимание планируют уделить подготовке маршрутов и технике безопасности при прохождении сложных участков.

"Нюансов здесь очень много. Здесь, безусловно, есть поле для деятельности законодателей, но нужно очень тщательно изучить обстоятельства, которые повлекли к трагедии. Потому что если мы не решим, если есть спрос, то он будет удовлетворён. Нужно сделать максимально эти экскурсии безопасными", - рассказала Костенко

Инициатива появилась после двух серьезных инцидентов в Лазаревском районе, где при опрокидывании внедорожников погибли два человека. В Госдуме намерены вернуться к вопросу в сентябре, чтобы к следующему туристическому сезону сформировать правовую базу для этого популярного, но опасного вида отдыха.