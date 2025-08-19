В каких городах России отели обходятся дороже всего

Согласно данным анализа, самые дорогие отели расположены в Зеленоградске, Суздале и Светлогорске. В то же время наиболее бюджетные варианты размещения пользуются спросом в Новом Уренгое, Чите и Петропавловске-Камчатском.

Сервис OneTwoTrip провел исследование и выяснил, где в России находятся самые дорогие гостиницы. Оказалось, что больше всего номеров стоимостью свыше 10 тысяч рублей за ночь бронируют в Зеленоградске (Калининградская область) — на них приходится 68% заказов. В топ-3 также вошли Суздаль (Владимирская область) и Светлогорск (Калининградская область).

В то же время самые доступные варианты размещения (до 3 тысяч рублей за ночь) можно найти в Новом Уренгое, Чите и Петропавловске-Камчатском. Такая разница в ценах связана с туристической привлекательностью регионов, уровнем сервиса и сезонным спросом.

Калининградская область остается одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма, что объясняет высокие цены. Однако даже в дорогих городах можно найти более бюджетные альтернативы, если бронировать заранее.

Отмечается, что россияне начали активно бронировать жилье на новогодние праздники, и Калининград вошел в пятерку лидеров спроса. Согласно данным исследования, туристы планируют провести в городе в среднем пять дней, а средняя стоимость проживания составляет 6097 рублей за этот период.