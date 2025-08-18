Почему возле «домика молочника» пропадают туристы

Очередной турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае. Спасатели прочесали десятки километров, но не нашли мужчину. Перевал Орой считается одним из самых опасных туристических маршрутов, а в его окрестностях регулярно исчезают люди. Что известно об этом загадочном месте — в материале «Вечерней Москвы».

Турист пропал четыре дня назад

Инцидент произошел, когда трое туристов путешествовали по горам в Кош-Агачском районе (Алтайский край). После привала они планировали отправиться в сторону перевала Орой, где находится «домик молочника» — известное среди туристов место для отдыха.

72-летний мужчина вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении перевала Орой (домик молочника) и пропал. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили, — сообщили в пресс-службе алтайского управления МЧС.

По данным Следственного комитета, пенсионер пропал еще в четверг, 14 августа. Однако товарищи сообщили о его исчезновении только к субботе, 16 августа. В МЧС отметили, что перед походом туристы не зарегистрировали свой маршрут, поэтому спасатели за ними не следили.

Представители МЧС продолжают искать пропавшего мужчину. К настоящему моменту они прочесали уже 20 километров предполагаемого маршрута, проверили несколько потенциально опасных мест, но так и не нашли пенсионера.

Где находится перевал Орой

Перевал Орой находится в Кош-Агачском районе на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Перевал получил свое название из-за близости к леднику Орой и одноименной реке.

Ближайший населенный пункт, село Чибит, находится примерно в 10 километрах от перевала. Автомобильные дороги к нему не ведут, поэтому туристам приходится пешком пробираться через резкие склоны и каменные осыпи. Этот маршрут считается одним из самых сложных. Кроме того, на этой местности встречаются болота.

«Домик молочника», расположенный на перевале, представляет собой деревянное полуразрушенное здание. Но туристы отмечают, что здесь можно купить вкусные лепешки и молоко. Также это место популярно для привалов и палаточных лагерей.

Загадочные исчезновения туристов

Возле перевала Орой и села Чибит часто исчезают люди. В начале августа 2025 года здесь пропал 18-летний турист из Омска, который вечером отправился гулять по горам. Из-за темноты и сильного дождя он не смог найти дорогу обратно. В итоге спасатели отыскали молодого человека примерно в 2,5 километра от Чибита.

В 2024 году возле перевала Орой пропал 24-летний турист из Новосибирска. По данным Shot, спасатели нашли только его палатку. В 2016 году исчез 30-летний турист, который отделился от группы и отправился через Орой к поселку Курай, который находится примерно в 30 километрах от перевала.

В 2015 году группа туристов отправилась в поход от села Чибит до одного из перевалов. Среди них был начальник отдела учебно-спортивной работы комитета по физкультуре и спорту Курской области Геннадий Бабанин. В какой-то момент мужчина отделился от группы и пропал. Его тело нашли спустя 1,5 месяца в ущелье.

На Орое случались и несчастные случаи. В 2015 году 50-летний турист из Омска упал с высоты, сломал позвоночник и погиб.

Горный туризм может нести опасность для жизни. Например, в 2022 году девять путешественников погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Кто-то сорвался с горы, кто-то умер от переохлаждения. В 2025 году суд вынес приговор гиду, который сопровождал туристов в тот роковой день.

А в августе 2025 года сразу два джипа с туристами перевернулись на горной дороге в Сочи. Два человека погибли, еще десять пострадали. Аварии произошли во время джиппинга — экскурсионной поездки по горам на внедорожниках.