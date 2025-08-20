Запущен сервис регистрации на авиарейсы и сдачи багажа в отеле

Горный курорт "Красная Поляна" совместно с аэропортом Сочи первыми в РФ запустили сервис регистрации на авиарейсы и сдачи багажа непосредственно в отеле. Путешественники смогут до выезда из гостиницы получить посадочные талоны, передать свои чемоданы и сэкономить тем самым время, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

«‎Курорт "Красная Поляна" совместно с аэропортом Сочи представил уникальный сервис, позволяющий гостям отеля "Риксос Красная Поляна" пройти регистрацию на авиарейс и сдать багаж заблаговременно. Теперь путешественники могут получить посадочный талон и передать свои чемоданы еще до выезда из объекта размещения, экономя время»‎, — сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в отеле сервис представлен в полном цикле и в таком виде услуги нет больше нигде в РФ. Чтобы воспользоваться ею, гостю нужно предъявить паспорт и данные рейса на специально выделенной в гостинице стойке. Специалист оформит регистрацию в интегрированной системе и выдаст посадочный талон. После взвешивается багаж, его также маркируют биркой авиакомпании и опечатывают.

В пресс-службе курорта отметили, что для гарантии безопасности все операции выполняют аккредитованные специалисты с доступом к авиационным системам регистрации и маркировки. Кроме того, каждое место багажа сопровождается цифровой историей перемещений - фото, время, пломбы, ответственные лица.

«‎Сервис доступен для рейсов авиакомпаний-партнеров, список которых можно уточнить в отеле. <...> Вся информация по полету выводится на специальное табло вылета, размещенное в лобби отеля»‎, — добавили в пресс-службе.

О курорте

"Красная Поляна" (входит в группу "Мантера") - один из трех горных курортов Сочи, которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Курорт находится на северном склоне хребта Аибга, на высотах от 540 до 2 375 м над уровнем моря. Он расположен в 30 минутах от аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Зимой для любителей горных лыж и сноуборда здесь доступны 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 13 современных подъемников и 3 сноупарка. Летом на курорте открыты 40 км экотроп.