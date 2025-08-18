Карачаево-Черкесия вошла в топ регионов по росту туризма в 2025 году

41,4 млн туристических поездок по России за полгода — такой показатель озвучили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Среди регионов-лидеров — Карачаево-Черкесия, где число туристов выросло на 75,6% благодаря горнолыжным курортам, экотуризму и новым маршрутам.

Карачаево-Черкесия показала рекордный рост туристического потока — на 75,6% за первое полугодие 2025 года, став одним из лидеров среди российских регионов. Глава республики Рашид Темрезов связывает этот успех с уникальной природой, культурным наследием и развитием круглогодичного туризма. Власти активно развивают инфраструктуру, строят новые гостиницы и создают комфортные условия для путешественников.

