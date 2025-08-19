От Атлантиды до Голливуда: чем туристов может удивить Рыбинск
Рыбинск официально вошел в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Такое решение приняли члены комиссии Минэкономразвития. По словам экспертов, важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и благоустроенные территории. Чем еще может удивить новая точка популярного туристического маршрута искушенных путешественников, выясняла обозреватель «Вечерней Москвы».
Из Москвы до Рыбинска можно доехать на автомобиле или автобусе, который отправляется несколько раз в день с автовокзала «Северные ворота». Дорога занимает около 4–5 часов, но трассы хорошие, и если не попасть в пробку на выезде из столицы, то можно обернуться быстрее. В последнее время москвичи полюбили это направление, и с каждым годом под Рыбинском увеличивается количество особняков, модных «барнхаусов» и «а-фреймов»*, которые жители столицы строят в качестве своих «дальних дач».
Это вполне объяснимо. При сравнительно небольшой отдаленности от Москвы жизнь в Рыбинске не имеет ничего общего с привычной рутиной мегаполиса. И это дарит даже самому избалованному москвичу массу удивительных открытий.
Вывески с «ятем»
Первое, что бросается в глаза при въезде в город, — это вывески. Фасады всех магазинов, включая сетевые, банков и других организаций украшают вывески в дореволюционном стиле — с «ятями» и «ерами» на конце. Выглядит довольно забавно. Одно дело, когда речь идет о «салоне одежды для дам и господъ», а совсем другое — наблюдать, как трансформировалось название сети известных магазинов здорового питания. Здесь оно тоже заканчивается на твердый знак. А сразу под ним — деревянные афиши, расписанные изображениями этих самых продуктов, сделанные местными художниками.
Идея заменить все вывески в городе пришла в голову местному жителю, фолк-музыканту Мите Кузнецову. Как-то он рассматривал фото XIX века и подумал, что было бы здорово сделать так, чтобы вся улица, благодаря наружному оформлению, вернулась в те времена. С этим предложением он пришел в администрацию города. А там в это время думали над реконструкцией Красной площади и Митину задумку поддержали.
Дизайн первой партии вывесок для Красной площади сделал сам автор, а изготовление доверили рекламным агентствам. Правда, те поняли идею по-своему, сделав старинные вывески… из пластика! Это привело Кузнецова, который мечтал привлечь к проекту местных художников, в ярость.
«Нужны «живые» материалы, старинные технологии и ручной труд — иначе эффект машины времени не сработает», — объяснял он в интервью огромному количеству СМИ.
И для того, чтобы показать, что именно имеется в виду, одну из вывесок для новой букмекерской конторы Митя сделал сам, написав на фанере название и украсив афишу рисунками. Стилизация вышла настолько удачной, что больше с Кузнецовым никто не спорил. Сегодня вывесками занимаются местные художники, опираясь на дизайн-код, разработанный Митей.
Так энергия одного человека вдохнула жизнь в целый город: в Рыбинск потянулись туристы, которые с удовольствием фотографируются на фоне «ятей», за ними — кинематографисты, которым не нужно «городить огород» для исторических съемок — вся фактура под рукой! А местные ремесленники получили работу и признание.
Неизвестная Молога
Впрочем, туристы любят город не только за снимки с вывесками. В летний сезон многие приезжают сюда, чтобы отдохнуть на Рыбинском водохранилище — одном из крупнейших искусственных водоемов мира. Строить гидроузел начали в 30-х годах прошлого века для обеспечения электроэнергией развивающуюся промышленность страны. Для того чтобы создать искусственный водоем, необходимо было затопить несколько сотен деревень. Так под воду ушло 700 сел, 3 монастыря, 50 церквей и десятки дворянских усадеб.
А главной жертвой строительства сегодняшние рыбинцы считают Мологу, крупный город, находившийся в 30 километрах от Рыбинска.
— Осенью 1936 года вышел указ правительства о выселении местных жителей для беспрепятственного затопления земель, — рассказывает Людмила Николаевна Петракова, смотрительница выставки «Неизвестная Молога — Русская Атлантида» в здании «Мучного гостиного двора». — На тот момент в Мологе проживали 7000 человек. В итоге процесс выселения затянулся до 1941 года…
Дело в том, что выселяться жители не спешили. По словам потомков мологжан, компенсацию за покинутые дома давали небольшую, да и покидать землю предков никто не хотел.
На выставке, где расположен макет затонувшего города, можно посмотреть видеозаписи жителей о том времени. Так, Анна Васильевна Коновалова, одна из последних местных жительниц, вспоминала:
«Мы знали, что город умирает. Но все равно подметали дворы, топили печи, кормили кур. Будто надеялись на чудо».
Но, освободив территории от зданий и деревьев, город все-таки затопили.
В сети можно наткнуться на комментарии потомков мологжан, которые рассказывают о том, что вместе с городом вода забрала жизни нескольких сотен жителей, специально приковавших себя к мебели, чтобы их не выселили насильно.
Но смотрительница к этой истории относится скептически.
— Вряд ли это могло быть, — говорит она. — Город топили в несколько этапов почти пять лет. Но с тем, что для многих местных жителей строительство ГЭС превратилось в личную трагедию, она не спорит.
— В засушливые годы, когда уровень водохранилища падает, можно увидеть остатки Мологи, — говорит она. — Так, в 2014-м обнажились целые кварталы. Правда, затонувший город выглядел жутковато: совершенно пустые улицы и дома, покрытые илом и ржавчиной…
С другой стороны, без энергии гидроэлектростанций, подобно Рыбинской, нашей стране не хватило бы мощностей для проведения индустриализации и электроснабжения в военные годы. Так, за вклад в оборону Москвы коллективу Рыбинской ГЭС передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата электростанций. Этот вклад признают современные рыбинцы, потомки мологжан, выселенных в свое время из родного города. И в этом маленьком эпизоде можно увидеть отражение всей истории СССР — грандиозной и трагичной.
Хлеб всему голова
Напротив «Мучного гостиного двора», в здании Хлебной биржи расположен Рыбинский музей-заповедник. Отреставрированный фасад стал любимой декорацией киношников, которые на этом фоне снимают исторические картины. В кадр нередко попадают и местные жители. Так, настоящей звездой за несколько лет стал пекарь Андрей Ковалев, который торгует на Красной площади хлебом. Правда, хлеб у него только одного сорта — из пророщенного зерна, испеченный в печи по старинной технологии, и стоит, соответственно, очень дорого.
Когда я увидела цену, то сразу вспомнила нашего местного подмосковного хлебопека — Германа Стерлигова. Тот тоже уверял, что ремесленный хлеб не может быть дешевым. Правда, Ковалев, в отличие от Стерлигова, не делит людей по полу и предпочтениям и продает свой товар всем желающим. А желающих так много, что уже к вечеру в лавке не остается ни кусочка! Как такое возможно? Да просто Андрей, что называется, продавец от Бога! Одетый в русскую рубаху, подвязанную кушаком, он поет частушки, аккомпанируя себе на балалайке, и непринужденно, с шутками-прибаутками вступает в диалог с потенциальными покупателями.
— Говоришь, хлеб для фигуры вреден? — сощурившись, смотрит он на меня. — А я тебе скажу, что после моего хлебушка все худеют! Это же необработанное зерно! На, попробуй, — протягивает он мне кусочек вместе с пиалкой масла. — Макни, не бойся! Завтра прибежишь за второй буханкой…
Технологию самодельного хлеба Ковалев разрабатывал долго: искал в сети оригинальные рецепты и адаптировал их до тех пор, пока не получилась буханка, которая его полностью устроила.
Первые небольшие партии он поставлял в церковь, куда ходил вместе с семьей. Прихожане угощение оценили. Тогда Андрей задумался о более массовом производстве.
Сейчас он выпекает несколько десяток буханок в день. Его рабочий день начинается в четыре часа утра. Помогают жена и трое детей. Работников не берет — дорого. Пока справляются семейным подрядом.
Одетого в русское платье, Ковалева обожают кинематографисты! Ведь его даже гримировать не надо — настолько он органично смотрится в декорациях старинного купеческого городка.
— Зимой фильм исторический сняли, вот ждем, когда на экраны выйдет, — говорит подошедшая к нам местный гид Марина Сухарева. — Всем Рыбинском придем на Андрея посмотреть… Между делом Марина рассказала мне, что на Мытном рынке, что сразу за хлебной лавкой, можно найти местное рыбинское мороженое — вафельный пломбир в стаканчике за 20 рублей. После дорогущего хлеба такое предложение кажется мне невероятно привлекательным. Мы с Мариной отправляемся за мороженым на рынок, которого еще не коснулась столичная «гламуризация». Здесь можно увидеть настоящие рыночные развалы, где торгуют свежей рыбой, и чаек, которые за ней охотятся, бойких торговок, знающих всех своих покупателей в лицо, и вспомнить, что такое наличные деньги — терминалов тут почти нигде нет. Я покупаю сразу пять стаканчиков. Мороженое мягкое и на вкус напоминает итальянское джелато.
— А так и есть, — замечает Марина. — Несколько лет назад старый молокозавод приобрели ярославские предприниматели. Они заменили советское оборудование на новенькое импортное. Поэтому и мороженое здесь производят из местного молока, но с итальянским колоритом. На прощание экскурсовод рассказала мне еще об одной местной достопримечательности — рыбинском призраке, прописавшемся в здании нынешнего музея-заповедника.
— Мы с группой не раз слышали странные шорохи и грохот на закрытых верхних этажах, — поделилась она. — А пару лет назад призрак попал в объективы камер видеонаблюдения. Это видео и сейчас можно найти в сети.
Киномагнаты из местных
Кстати, о кино. Оказывается, братья Джо и Николас Шенки, стоявшие у истоков 20th Century Fox и Metro-Goldwyn-Mayer, появились на свет и провели детство в Рыбинске. Их отец служил в конторе волжского пароходства. Как шутит краевед Игорь Рябой, основатель местного музея кино, без рыбинцев не было бы и Голливуда! Во всяком случае таким, каким мы его знаем сейчас. Поэтому и музей краевед без ложной скромности назвал «Рыбинск — кино — Голливуд». Ну а что? Желающих с этим поспорить пока не было. Даже наоборот.
— Узнаете? — Игорь показывает мне фотографию Леонида Якубовича, украшающую одну из витрин. — Леонид Аркадьевич часто рассказывает о том, что он — потомок братьев Шенков, или, до смены фамилии и эмиграции в США в 1893 году — Шенкеров. По словам телеведущего, дед мамы, Цадик Лейбович Шенкер, был двоюродным братом Джозефа, Николаса и Израиля. Кстати, у Джозефа Шенка был роман с Мэрилин Монро. Именно он убедил основателя компании Columbia Pictures Гарри Кона подписать с Монро контракт… Выходит, без рыбинской энергии мир не узнал бы о Монро. Вообще в Рыбинске огромное количество мест, в том числе и неочевидных, стоящих внимания путешественника. Взять хотя бы Волгу и ее прекрасные пляжи, находящиеся прямо в городе. Или Спасо-Преображенский собор, изображение которого украшает всю локальную продукцию в городе. Но самое главное в Рыбинске — это люди! Именно их руками реставрируются старинные фасады, рисуются оригинальные вывески и печется необычный хлеб, создаются музеи и сохраняются удивительные истории. И всем этим они с радостью поделятся с гостями. Их здесь очень любят.
* «Барнхаус» и «А-фрейм» — два современных стиля в строительстве загородных домов.
История
Рыбинск считается преемником поселения Усть-Шексна. Первое летописное упоминание об Усть-Шексне относится к 1071 году, что делает его одним из пяти древнейших городов области. Статус города Рыбинск получил в 1777 году по указу Екатерины II. До Октябрьской революции крупнейший в России центр торговли зерном, перегрузочный центр Мариинской водной системы, прозванный «столицей бурлаков». В 1930-е годы город стал важным промышленным центром: на базе завода «Русский Рено» создан моторостроительный завод, выпускавший авиационные двигатели.
В 1936 году началось строительство Рыбинской ГЭС, которое завершилось в 1940-х годах. В 1946 году город был переименован в Щербаков, но в 1957 году ему вернули историческое название. В1984 году Рыбинск снова переименовали, в Андропов, а в 1989 году он вновь стал Рыбинском.
Интересный факт
Рыбинское водохранилище изменило климат в прилежащих районах. Ежегодно здесь формируется огромная льдина площадью 4,5 тысячи квадратных километров. Средняя толщина льда достигает 60–70 сантиметров. Из-за этого гигантского «холодильника» растения зацветают позже на 2–3 недели, а то и на месяц. Лето стало более влажным и прохладным, перестали вызревать пшеница и лен.
