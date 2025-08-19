От Атлантиды до Голливуда: чем туристов может удивить Рыбинск

Рыбинск официально вошел в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Такое решение приняли члены комиссии Минэкономразвития. По словам экспертов, важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и благоустроенные территории. Чем еще может удивить новая точка популярного туристического маршрута искушенных путешественников, выясняла обозреватель «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Из Москвы до Рыбинска можно доехать на автомобиле или автобусе, который отправляется несколько раз в день с автовокзала «Северные ворота». Дорога занимает около 4–5 часов, но трассы хорошие, и если не попасть в пробку на выезде из столицы, то можно обернуться быстрее. В последнее время москвичи полюбили это направление, и с каждым годом под Рыбинском увеличивается количество особняков, модных «барнхаусов» и «а-фреймов»*, которые жители столицы строят в качестве своих «дальних дач».

Это вполне объяснимо. При сравнительно небольшой отдаленности от Москвы жизнь в Рыбинске не имеет ничего общего с привычной рутиной мегаполиса. И это дарит даже самому избалованному москвичу массу удивительных открытий.

Вывески с «ятем»

Первое, что бросается в глаза при въезде в город, — это вывески. Фасады всех магазинов, включая сетевые, банков и других организаций украшают вывески в дореволюционном стиле — с «ятями» и «ерами» на конце. Выглядит довольно забавно. Одно дело, когда речь идет о «салоне одежды для дам и господъ», а совсем другое — наблюдать, как трансформировалось название сети известных магазинов здорового питания. Здесь оно тоже заканчивается на твердый знак. А сразу под ним — деревянные афиши, расписанные изображениями этих самых продуктов, сделанные местными художниками.

Идея заменить все вывески в городе пришла в голову местному жителю, фолк-музыканту Мите Кузнецову. Как-то он рассматривал фото XIX века и подумал, что было бы здорово сделать так, чтобы вся улица, благодаря наружному оформлению, вернулась в те времена. С этим предложением он пришел в администрацию города. А там в это время думали над реконструкцией Красной площади и Митину задумку поддержали.

Дизайн первой партии вывесок для Красной площади сделал сам автор, а изготовление доверили рекламным агентствам. Правда, те поняли идею по-своему, сделав старинные вывески… из пластика! Это привело Кузнецова, который мечтал привлечь к проекту местных художников, в ярость.

«Нужны «живые» материалы, старинные технологии и ручной труд — иначе эффект машины времени не сработает», — объяснял он в интервью огромному количеству СМИ.

И для того, чтобы показать, что именно имеется в виду, одну из вывесок для новой букмекерской конторы Митя сделал сам, написав на фанере название и украсив афишу рисунками. Стилизация вышла настолько удачной, что больше с Кузнецовым никто не спорил. Сегодня вывесками занимаются местные художники, опираясь на дизайн-код, разработанный Митей.

Так энергия одного человека вдохнула жизнь в целый город: в Рыбинск потянулись туристы, которые с удовольствием фотографируются на фоне «ятей», за ними — кинематографисты, которым не нужно «городить огород» для исторических съемок — вся фактура под рукой! А местные ремесленники получили работу и признание.

Неизвестная Молога

Впрочем, туристы любят город не только за снимки с вывесками. В летний сезон многие приезжают сюда, чтобы отдохнуть на Рыбинском водохранилище — одном из крупнейших искусственных водоемов мира. Строить гидроузел начали в 30-х годах прошлого века для обеспечения электроэнергией развивающуюся промышленность страны. Для того чтобы создать искусственный водоем, необходимо было затопить несколько сотен деревень. Так под воду ушло 700 сел, 3 монастыря, 50 церквей и десятки дворянских усадеб.

А главной жертвой строительства сегодняшние рыбинцы считают Мологу, крупный город, находившийся в 30 километрах от Рыбинска.

— Осенью 1936 года вышел указ правительства о выселении местных жителей для беспрепятственного затопления земель, — рассказывает Людмила Николаевна Петракова, смотрительница выставки «Неизвестная Молога — Русская Атлантида» в здании «Мучного гостиного двора». — На тот момент в Мологе проживали 7000 человек. В итоге процесс выселения затянулся до 1941 года…

Дело в том, что выселяться жители не спешили. По словам потомков мологжан, компенсацию за покинутые дома давали небольшую, да и покидать землю предков никто не хотел.

На выставке, где расположен макет затонувшего города, можно посмотреть видеозаписи жителей о том времени. Так, Анна Васильевна Коновалова, одна из последних местных жительниц, вспоминала:

«Мы знали, что город умирает. Но все равно подметали дворы, топили печи, кормили кур. Будто надеялись на чудо».

Но, освободив территории от зданий и деревьев, город все-таки затопили.

В сети можно наткнуться на комментарии потомков мологжан, которые рассказывают о том, что вместе с городом вода забрала жизни нескольких сотен жителей, специально приковавших себя к мебели, чтобы их не выселили насильно.

Но смотрительница к этой истории относится скептически.

— Вряд ли это могло быть, — говорит она. — Город топили в несколько этапов почти пять лет. Но с тем, что для многих местных жителей строительство ГЭС превратилось в личную трагедию, она не спорит.

— В засушливые годы, когда уровень водохранилища падает, можно увидеть остатки Мологи, — говорит она. — Так, в 2014-м обнажились целые кварталы. Правда, затонувший город выглядел жутковато: совершенно пустые улицы и дома, покрытые илом и ржавчиной…

С другой стороны, без энергии гидроэлектростанций, подобно Рыбинской, нашей стране не хватило бы мощностей для проведения индустриализации и электроснабжения в военные годы. Так, за вклад в оборону Москвы коллективу Рыбинской ГЭС передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата электростанций. Этот вклад признают современные рыбинцы, потомки мологжан, выселенных в свое время из родного города. И в этом маленьком эпизоде можно увидеть отражение всей истории СССР — грандиозной и трагичной.

Хлеб всему голова

Напротив «Мучного гостиного двора», в здании Хлебной биржи расположен Рыбинский музей-заповедник. Отреставрированный фасад стал любимой декорацией киношников, которые на этом фоне снимают исторические картины. В кадр нередко попадают и местные жители. Так, настоящей звездой за несколько лет стал пекарь Андрей Ковалев, который торгует на Красной площади хлебом. Правда, хлеб у него только одного сорта — из пророщенного зерна, испеченный в печи по старинной технологии, и стоит, соответственно, очень дорого.

Когда я увидела цену, то сразу вспомнила нашего местного подмосковного хлебопека — Германа Стерлигова. Тот тоже уверял, что ремесленный хлеб не может быть дешевым. Правда, Ковалев, в отличие от Стерлигова, не делит людей по полу и предпочтениям и продает свой товар всем желающим. А желающих так много, что уже к вечеру в лавке не остается ни кусочка! Как такое возможно? Да просто Андрей, что называется, продавец от Бога! Одетый в русскую рубаху, подвязанную кушаком, он поет частушки, аккомпанируя себе на балалайке, и непринужденно, с шутками-прибаутками вступает в диалог с потенциальными покупателями.

— Говоришь, хлеб для фигуры вреден? — сощурившись, смотрит он на меня. — А я тебе скажу, что после моего хлебушка все худеют! Это же необработанное зерно! На, попробуй, — протягивает он мне кусочек вместе с пиалкой масла. — Макни, не бойся! Завтра прибежишь за второй буханкой…

Технологию самодельного хлеба Ковалев разрабатывал долго: искал в сети оригинальные рецепты и адаптировал их до тех пор, пока не получилась буханка, которая его полностью устроила.

Первые небольшие партии он поставлял в церковь, куда ходил вместе с семьей. Прихожане угощение оценили. Тогда Андрей задумался о более массовом производстве.

Сейчас он выпекает несколько десяток буханок в день. Его рабочий день начинается в четыре часа утра. Помогают жена и трое детей. Работников не берет — дорого. Пока справляются семейным подрядом.

Одетого в русское платье, Ковалева обожают кинематографисты! Ведь его даже гримировать не надо — настолько он органично смотрится в декорациях старинного купеческого городка.

— Зимой фильм исторический сняли, вот ждем, когда на экраны выйдет, — говорит подошедшая к нам местный гид Марина Сухарева. — Всем Рыбинском придем на Андрея посмотреть… Между делом Марина рассказала мне, что на Мытном рынке, что сразу за хлебной лавкой, можно найти местное рыбинское мороженое — вафельный пломбир в стаканчике за 20 рублей. После дорогущего хлеба такое предложение кажется мне невероятно привлекательным. Мы с Мариной отправляемся за мороженым на рынок, которого еще не коснулась столичная «гламуризация». Здесь можно увидеть настоящие рыночные развалы, где торгуют свежей рыбой, и чаек, которые за ней охотятся, бойких торговок, знающих всех своих покупателей в лицо, и вспомнить, что такое наличные деньги — терминалов тут почти нигде нет. Я покупаю сразу пять стаканчиков. Мороженое мягкое и на вкус напоминает итальянское джелато.

— А так и есть, — замечает Марина. — Несколько лет назад старый молокозавод приобрели ярославские предприниматели. Они заменили советское оборудование на новенькое импортное. Поэтому и мороженое здесь производят из местного молока, но с итальянским колоритом. На прощание экскурсовод рассказала мне еще об одной местной достопримечательности — рыбинском призраке, прописавшемся в здании нынешнего музея-заповедника.

— Мы с группой не раз слышали странные шорохи и грохот на закрытых верхних этажах, — поделилась она. — А пару лет назад призрак попал в объективы камер видеонаблюдения. Это видео и сейчас можно найти в сети.

Киномагнаты из местных

Кстати, о кино. Оказывается, братья Джо и Николас Шенки, стоявшие у истоков 20th Century Fox и Metro-Goldwyn-Mayer, появились на свет и провели детство в Рыбинске. Их отец служил в конторе волжского пароходства. Как шутит краевед Игорь Рябой, основатель местного музея кино, без рыбинцев не было бы и Голливуда! Во всяком случае таким, каким мы его знаем сейчас. Поэтому и музей краевед без ложной скромности назвал «Рыбинск — кино — Голливуд». Ну а что? Желающих с этим поспорить пока не было. Даже наоборот.

— Узнаете? — Игорь показывает мне фотографию Леонида Якубовича, украшающую одну из витрин. — Леонид Аркадьевич часто рассказывает о том, что он — потомок братьев Шенков, или, до смены фамилии и эмиграции в США в 1893 году — Шенкеров. По словам телеведущего, дед мамы, Цадик Лейбович Шенкер, был двоюродным братом Джозефа, Николаса и Израиля. Кстати, у Джозефа Шенка был роман с Мэрилин Монро. Именно он убедил основателя компании Columbia Pictures Гарри Кона подписать с Монро контракт… Выходит, без рыбинской энергии мир не узнал бы о Монро. Вообще в Рыбинске огромное количество мест, в том числе и неочевидных, стоящих внимания путешественника. Взять хотя бы Волгу и ее прекрасные пляжи, находящиеся прямо в городе. Или Спасо-Преображенский собор, изображение которого украшает всю локальную продукцию в городе. Но самое главное в Рыбинске — это люди! Именно их руками реставрируются старинные фасады, рисуются оригинальные вывески и печется необычный хлеб, создаются музеи и сохраняются удивительные истории. И всем этим они с радостью поделятся с гостями. Их здесь очень любят.

* «Барнхаус» и «А-фрейм» — два современных стиля в строительстве загородных домов.

История

Рыбинск считается преемником поселения Усть-Шексна. Первое летописное упоминание об Усть-Шексне относится к 1071 году, что делает его одним из пяти древнейших городов области. Статус города Рыбинск получил в 1777 году по указу Екатерины II. До Октябрьской революции крупнейший в России центр торговли зерном, перегрузочный центр Мариинской водной системы, прозванный «столицей бурлаков». В 1930-е годы город стал важным промышленным центром: на базе завода «Русский Рено» создан моторостроительный завод, выпускавший авиационные двигатели.

В 1936 году началось строительство Рыбинской ГЭС, которое завершилось в 1940-х годах. В 1946 году город был переименован в Щербаков, но в 1957 году ему вернули историческое название. В1984 году Рыбинск снова переименовали, в Андропов, а в 1989 году он вновь стал Рыбинском.

Интересный факт

Рыбинское водохранилище изменило климат в прилежащих районах. Ежегодно здесь формируется огромная льдина площадью 4,5 тысячи квадратных километров. Средняя толщина льда достигает 60–70 сантиметров. Из-за этого гигантского «холодильника» растения зацветают позже на 2–3 недели, а то и на месяц. Лето стало более влажным и прохладным, перестали вызревать пшеница и лен.

Бурное развитие внутреннего туризма привело к появлению на карте России городов, которые прежде оставались в тени, а теперь привлекают туристов. Один из новых центров притяжения — Выборг в Ленинградской области. Туристический поток за 10 лет вырос в 3 раза и в 2025 году достигнет 2 миллионов человек. Чем пленяет Выборг своих многочисленных гостей, выясняла «Вечерняя Москва».