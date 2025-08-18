Краснодарский край теряет туристов

Несмотря на многолетнее доминирование в сфере внутреннего туризма, курорты Краснодарского края столкнулись с серьезными трудностями в текущем году. Согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на отдых в регионе сократился на 21%, а заполняемость отелей достигла лишь 50%.

По мнению аналитиков издания «Акценты», сложившаяся ситуация обусловлена совокупностью неблагоприятных обстоятельств.

Прежде всего, негативное влияние оказала экологическая ситуация в Черном море в районе Анапы. Загрязнение прибрежной зоны мазутом и выбросы, вызванные авариями на очистных сооружениях, отпугнули многих потенциальных туристов.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия также сыграли свою роль. Холодное и дождливое лето ограничило возможности для пляжного отдыха.

Немаловажным фактором является и ценовая политика курортов Краснодарского края. В то время как Турция, Египет и ОАЭ привлекают туристов выгодными предложениями, местные отели продолжают поддерживать высокие цены.

На фоне убытков туристической отрасли Краснодарского края, другие российские регионы демонстрируют положительную динамику. Крым стал лидером по росту туристического потока, увеличив его на 42%.

