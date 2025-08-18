В первом арт-фестивале на Мамисоне приняли участие тысячи человек

В Северной Осетии на горном курорте «Мамисон» впервые прошел арт-фестиваль с ярмаркой и мастер-классами. Кульминацией фестиваля стало световое шоу на фоне древних башен Лисри, об этом сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Участниками мероприятия стали более 2,5 тыс. человек. На фестиваль приехали производители и художники из разных регионов Северного Кавказа.

На центральной площади курорта продукцию представили 20 брендов. Мастер-классы провели ковроткальщица из Нальчика Мадина Курданова и художник из Владикавказа Азамат Апаев.

Кандидат философских наук Дарья Суховская прочитала для гостей лекцию о поколениях, которые меняют мир.

Кроме того, на верхней станции канатной дороги Зарамаг-1 выступали музыканты Сармат Каргаев и Александр Лестюхин, представившие экспериментальный микс из традиционной осетинской и электронной музыки.

Завершился арт-фестиваль светомузыкальным представлением в селении Лисри и выступлением коллектива Ragon Bal.