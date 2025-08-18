В Махачкале появились новые указатели с подробным описанием локаций

В Махачкале установили 27 новых туристических знаков с описанием локаций. Они помогут туристам добраться до достопримечательностей города.

© «Это Кавказ»

«За прошедшие выходные специалисты МБУ „ЦОДД“ установили новые знаки на 27 участках города по поручению главы города Махачкалы», — сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы Дагестана.

Все знаки выполнены в едином стиле: белый текст на русском языке на коричневом фоне. QR-код на туристическом указателе содержит информацию о важных объектах инфраструктуры и достопримечательностях.

Новые знаки помогут путешественникам быстрее добраться до необходимых мест города, а также поспособствуют развитию туризма в республике.

Обновление знаков туристической навигации входит в состав проекта по улучшению городской среды и повышению комфорта для жителей и гостей Махачкалы.