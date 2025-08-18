Перечислены регионы, где стоит отпраздновать Яблочный Спас

Аналитики «Яндекс Путешествий» составили топ направлений, которые стоит посетить на Яблочный Спас. RT ознакомился с исследованием.

© РИА Новости

«В православном календаре 19 августа отмечается один из 12 главных праздников года — Преображение Господне, в народе более известное как Яблочный Спас. Сегодня Яблочный Спас сохраняет религиозное значение и получил новое культурное звучание. В городах и сёлах он стал поводом для гастрономических ярмарок, фестивалей народных ремёсел, концертов и мастер-классов», — объяснили эксперты.

Специалисты посоветовали посетить фестиваль «Яблочный Спас» в Домодедово Московской области.

«19 августа Дом культуры "Маяк" в Домодедово наполнится звуками гармошки и ароматом свежей выпечки. Гостей ждут народные игры, состязания на ловкость и силу, хороводы и выступления фольклорных ансамблей», — рассказали в сервисе.

Кроме того, в компании напомнили о фестивале «Яблоки в Коломне».

«6 сентября в историческом центре Коломны пройдёт XIII Международный садово-книжный фестиваль "Яблоки в Коломне". В этом году его центральная тема — "День рассказывания историй о летних путешествиях"», — добавили аналитики.

Также стоит посетить фестиваль «Лето Господне» в Суздале, предложили эксперты.

«19 августа древний Суздаль встретит Яблочный Спас колокольным звоном. В этот день здесь пройдёт XII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольного звона "Лето Господне"», — отмечается в материале.

Ещё в Киржаче (Владимирская область) состоится народное гуляние «Яблочный Спас — яблочко припас», добавили представители компании.

«22 августа с 16:00 до 18:00 в Центре культуры и досуга микрорайона Шёлковый Комбинат пройдёт семейное народное гулянье с концертной программой, играми и угощениями. Гостей ждут выступления фольклорных ансамблей, народные песни и танцы, а для детей — мастер-классы по изготовлению яблочных поделок и другие творческие занятия. На площадке развернутся весёлые эстафеты и традиционные игры для всей семьи», — рассказали эксперты.

Помимо этого, они отметили фестиваль «Яблочный Спас» в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» (Пермский край).

«19 августа в музейно-этнографическом комплексе "Хохловка" пройдёт праздничная программа, посвящённая Яблочному Спасу. Торжества начнутся в 12:00 с праздничного молебна и освящения яблок и мёда. В течение дня у храма будут звучать старообрядческие и духовные песнопения, народные мелодии и стихи», — заключили собеседники RT.

