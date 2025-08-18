В Госдуме предложили легализовать понятие «джиппинг» в туризме

Необходимо сделать подобные экскурсии «максимально безопасными».

Нижняя палата парламента готова «вернуться к вопросу» в сентябре, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«В принципе, такого понятия, как «джиппинг», кроме спортивных мероприятий, не существует в туристической отрасли юридически. У нас есть опасные маршруты экскурсионные, которые должны сопровождать инструктора-проводники. Первое, что нужно сделать, — легализовать с точки зрения законодательства вид таких туристических услуг. Нюансов здесь очень много. Здесь, безусловно, есть поле для деятельности законодателей, но нужно очень тщательно изучить обстоятельства, которые повлекли к трагедии. Потому что если мы не решим, если есть спрос, то он будет удовлетворён. Нужно сделать максимально эти экскурсии безопасными, поэтому мы готовы в сентябре вернуться к вопросу о безопасности таких маршрутов, чтобы в следующем сезоне таких трагедий не происходило».

Накануне два человека погибли при опрокидывании туристического УАЗа в Лазаревском районе Сочи. Ещё шестеро пострадали. Это было второе ДТП за сутки на курорте, которое произошло во время экскурсионных поездок по бездорожью.