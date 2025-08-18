На что в Пятигорске потратят 32 млн рублей курортного сбора

Более 32 млн рублей курортного сбора направят на благоустройство Пятигорска

«Это Кавказ»

Ставропольский Пятигорск благоустроят за счет средств курортного сбора, поступивших в 2024 году. На обновление участка улицы Пастухова направят свыше 32,6 миллионов рублей.

© ТАСС

«На реализацию проекта по обновлению участка улицы Пастухова от улицы А. Павлова до проспекта Калинина будет направлено более 32,6 млн рублей, собранных в 2024 году за счет курортного сбора», — сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Планируется заменить тротуарную плитку, установить малые архитектурные формы, монтаж системы видеонаблюдения и устройство подпорной стены.

Кроме того, обустроят современное освещение и проведут работу по озеленению территории.

Ранее в министерстве заявили, что в 2024 году на Ставрополье было собрано 2,5 млрд рублей курортного сбора. В 2025 году курортный сбор сменил туристический налог.