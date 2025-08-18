На что в Пятигорске потратят 32 млн рублей курортного сбора

Ставропольский Пятигорск благоустроят за счет средств курортного сбора, поступивших в 2024 году. На обновление участка улицы Пастухова направят свыше 32,6 миллионов рублей.

«На реализацию проекта по обновлению участка улицы Пастухова от улицы А. Павлова до проспекта Калинина будет направлено более 32,6 млн рублей, собранных в 2024 году за счет курортного сбора», — сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Планируется заменить тротуарную плитку, установить малые архитектурные формы, монтаж системы видеонаблюдения и устройство подпорной стены.

Кроме того, обустроят современное освещение и проведут работу по озеленению территории.

Ранее в министерстве заявили, что в 2024 году на Ставрополье было собрано 2,5 млрд рублей курортного сбора. В 2025 году курортный сбор сменил туристический налог.