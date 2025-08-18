Тульская область вошла в программу по развитию международного туризма

Тульская область присоединилась к федеральной программе АСИ «Открой твою Россию», направленной на развитие въездного туризма. Регион планирует усилить позиции на международном рынке за счет гастрономического туризма, удобной логистики и комфортного размещения гостей. Уже в сентябре область представит туристические возможности на выставке в Гуанчжоу.

Тульская область сделала новый шаг в развитии туризма — регион включили в программу АСИ по привлечению иностранных путешественников. Власти рассчитывают, что участие в проекте поможет раскрыть потенциал гастрономии, культурного наследия и инфраструктуры. Финалисты программы получат поддержку в продвижении на зарубежных рынках.

