Жители Владивостока просят разогнать стихийный рынок на популярном пляже

Жители Владивостока просят городскую администрацию привести в порядок пляж бухты Стеклянной, который является крайне популярным местом и у местных, и у иностранных туристов, но он до сих пор не благоустроен, а с недавних пор погряз в стихийной несанкционированной торговле, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Информацию о состоянии пляжа распространяют в социальных сетях. Основной проблемой места долгое время были китайские туристы, которые мешками вывозят с пляжа обкатанные морем кусочки стекла и фарфора, придающие пляжу уникальный облик и являющиеся ресурсом, по умолчанию не возобновляемым. (Новые стекляшки могут досыпать на пляж волонтёры, а море на берег новую цветную «гальку» после рекультивации близлежащей свалки и закрытия Владивостокского фарфорового завода больше не наносит).

Теперь картину портят ещё и продавцы ширпотреба и сувениров, ориентирующиеся, впрочем, тоже на интуристов. Вдоль берега припаркованы автомобили, с которых продают одежду, еду, напитки, принадлежности для пляжного отдыха. Это даже не ларьки, а торговля прямо из багажников. Пляж становится похож скорее на дикий рынок, чем на достопримечательность.

Усугубляет ситуацию отсутствие инфраструктуры на пляже. Администрация Владивостока инициировала передачу этой территории из собственности Минобороны городу хотя бы в оперативное управление и в 2022 даже разогнала предпринимателей, которые вели на пляже мелкий сезонный бизнес: сдавали в аренду домики и беседки, держали несколько точек общепита. Вместе с кафе, домиками и беседками были ликвидированы как самовольные постройки детская площадка и санитарный блок. Однако муниципальных удобств тут ещё не появилось, потому что территория муниципальной так и не стала. Для китайцев и остальных гостей установили плакаты с предупреждениями, что стеклянную и фарфоровую «гальку» вывозить с пляжа нельзя, но интуристов это не останавливает.

Горожане просят навести порядок хотя бы со стихийной торговлей на пляже. Благо полиция сейчас усилила работу в этом направлении, недавно на городских улицах были ликвидированы несколько фруктово-овощных и бахчевых развалов, которые держали мигранты без соответствующей лицензии, и состоялся рейд на пляж у Токаревского маяка, где, как и на Стеклянном пляже, велась торговля с расчётом на китайских туристов (сувениры и пляжные товары).