В Нальчике прошел первый чемпионат по приготовлению хычинов

В Нальчике состоялся первый чемпионат по приготовлению балкарских хычинов. Мероприятие посетили свыше 10 тысяч жителей и гостей Кабардино-Балкарии.

© «Это Кавказ»

«Организаторами выступили администрация и общественный совет села Хасанья при поддержке администрации города Нальчика и правительства Кабардино-Балкарии. Очень сильно помогли партнеры, которые хотели, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне: кто-то — с призами, а кто-то — с оформлением», — сообщил «Это Кавказ» глава администрации села Хасанья и организатор чемпионата Кайсын Азаматов.

В соревнованиях участвовали как шеф-повара, персонал ресторанов и кафе, так и непрофессиональные повара из разных городов и сел республики. В категории «Профессионал» за победу боролись 15 рестораторов и владельцев кафе, в категории «Мастер» — 11 домохозяек. Участники должны были представить на суд профессионального жюри традиционные хычины — с картофелем и сыром, а также с начинками на свой выбор.

В числе призов были карачаевский скакун, путевки в санаторий и блюдо XIX века. По итогам чемпионата лучшим в категории «Профессионал» признано кафе «Балкария» из селения Верхняя Балкария, а в категории «Мастер» победила Юлия Кучмезова из села Герпегеж. Гран-при чемпионата досталось «Гостевому дому Жангуразовых», расположенному в селении Кюнлюм.

Мероприятие посетили более 10 тысяч жителей и гостей республики. Организаторы отметили, что планируют проводить чемпионат ежегодно.