Туристам пообещали новую круизную линию через три региона

К 2026 году на Дальнем Востоке планируется открытие нового круизного маршрута, который свяжет Камчатку, Сахалин и Приморье. Проект, инициированный региональными властями, позволит туристам оценить природу и культурные достопримечательности сразу нескольких дальневосточных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что развитие круизного туризма открывает значительные перспективы для экономики региона.
«Этот проект не только сделает путешествия по Дальнему Востоку более доступными, но и даст импульс для создания новых рабочих мест, роста доходов туристического сектора, гостиниц и ресторанов. Кроме того, это возрождение регулярного морского сообщения, которое пользовалось большой популярностью в советские годы. Уверен, что жители и гости Камчатки с нетерпением ждут возвращения таких маршрутов», – подчеркнул глава региона.
Согласно предварительным данным, круиз продлится 10 дней и будет следовать из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Первые рейсы могут начаться уже летом 2026 года. Предполагается, что для маршрута могут подойти два судна - это бывшая «Аида Кара» или «Аида Вита». Первое сейчас называется «Астория Гранде» и работает на Черном море.
В настоящее время между дальневосточными регионами осуществляются только грузовые перевозки. Для успешного развития круизного туризма также предстоит подготовить квалифицированных гидов, хорошо знающих историю и особенности всех трех субъектов ДФО.