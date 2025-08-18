Туристам пообещали новую круизную линию через три региона

К 2026 году на Дальнем Востоке планируется открытие нового круизного маршрута, который свяжет Камчатку, Сахалин и Приморье. Проект, инициированный региональными властями, позволит туристам оценить природу и культурные достопримечательности сразу нескольких дальневосточных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

© РИА Новости

Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что развитие круизного туризма открывает значительные перспективы для экономики региона.

«Этот проект не только сделает путешествия по Дальнему Востоку более доступными, но и даст импульс для создания новых рабочих мест, роста доходов туристического сектора, гостиниц и ресторанов. Кроме того, это возрождение регулярного морского сообщения, которое пользовалось большой популярностью в советские годы. Уверен, что жители и гости Камчатки с нетерпением ждут возвращения таких маршрутов», – подчеркнул глава региона.

Согласно предварительным данным, круиз продлится 10 дней и будет следовать из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Первые рейсы могут начаться уже летом 2026 года. Предполагается, что для маршрута могут подойти два судна - это бывшая «Аида Кара» или «Аида Вита». Первое сейчас называется «Астория Гранде» и работает на Черном море.

В настоящее время между дальневосточными регионами осуществляются только грузовые перевозки. Для успешного развития круизного туризма также предстоит подготовить квалифицированных гидов, хорошо знающих историю и особенности всех трех субъектов ДФО.