Географ рассказал, где в России еще не бывал человек

В день 180-летия Русского географического общества доктор наук Аркадий Тишков рассказал о малоизученных уголках нашей страны. По словам ученого, динамичные природные процессы постоянно создают новые территории — от вулканических полей на Камчатке до появляющихся арктических островов.

Неподдельный интерес у исследователей и путешественников представляют истоки великих русских рек, где сохранились нетронутые экосистемы, пишет nsk.kp.ru.

«Волга, Лена, Енисей — их верховья до сих пор хранят географические загадки», — отмечает профессор.

В Арктике же ежегодно обнаруживают новые острова, образовавшиеся благодаря отступлению ледников.

Тишков предложил необычную идею — развивать туристический бизнес на необитаемых островах.

«Их можно взять в аренду, создать базы для экотуризма», — считает географ.

Это открывает перспективы как для ученых, так и для предпринимателей, готовых осваивать девственные территории с учетом бережного отношения к природе.