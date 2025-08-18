Назван лидер по приему зарубежных гостей

Приморский край вошел в число 25 российских регионов, отобранных для развития въездного туризма. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) оценили готовность субъектов принимать иностранных гостей с учетом их культурных особенностей. Всего в программе «Открой твою Россию» участвовали 65 регионов, но лишь треть прошла отбор.

«Это результат работы большой команды. Мы нацелены на привлечение как российских, так и иностранных туристов», – отметила министр туризма Приморья Наталья Набойченко.

На первом этапе регионы предоставили диагностические карты, включавшие анализ инфраструктуры, мер поддержки бизнеса, турпотока и планов развития на ближайшие пять лет. Особое внимание уделялось адаптации услуг под разные категории путешественников – от семейных пар до деловых туристов.

По данным властей, с начала 2024 года край уже принял 200 тысяч зарубежных гостей, тогда как за весь прошлый год их число составило 450 тысяч. Во многом рост связан с упрощенным визовым режимом: 27 местных туроператоров работают с китайскими туристами в рамках безвизового соглашения, а также доступна электронная виза.

Следующая ступень программы – образовательный модуль. По его итогам 10 финалистов получат поддержку, включая участие в международных выставках и продвижение под брендом Discover Russia. Для выхода в финал Приморью необходимо разработать специализированные маршруты и доказать готовность всей инфраструктуры – от транспорта до точек общепита. Оценку туристическим предложениям дадут зарубежные операторы и блогеры.

