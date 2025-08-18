Названа стоимость самого дешевого авиабилета в России

Самый дешевый авиабилет этим летом был продан за 947 рублей, полет состоялся через два дня после покупки - из Сочи в Уфу, говорится в исследовании сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (есть в распоряжении ТАСС).

«Самый дешевый билет стоил 947 руб. Полет состоялся через два дня после покупки билета - из Сочи в Уфу (авиакомпания Nordwind Airlines). А за границу выгоднее всех улетел пассажир авиакомпании Qanot Sharq из Москвы в Ташкент (Узбекистан) - за 1 792 руб.», — отмечается в исследовании.

Самые дешевые авиабилеты по России из Москвы были проданы в Санкт-Петербург - 1 122 рубля, Мурманск - 1 161 рубль и Калининград - 1 542 рубля; из Санкт-Петербурга - в Москву (1 656 рублей), Мурманск (1 780 рублей) и Калугу (2 100 рублей); из Сочи - в Уфу (947 рублей), Екатеринбург и Тюмень (1 052 рубля) и Санкт-Петербург (1 122 рубля); из Екатеринбурга - в Ижевск (1 500 рублей), Набережные Челны (2 208 рублей) и Саранск (2 342 рубля).

По данным сервиса, самые выгодные авиабилеты за рубеж были проданы на рейсы из Москвы в Ташкент - 1 792 рубля и Минск - 2 738 рублей, а также из Минеральных Вод в Бодрум - 3 098 рублей.