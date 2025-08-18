«Охотно придут на помощь». Китаец рассказал, что его удивило в России

В Поднебесной в последнее время набирают популярность туристические туры в Россию. Несмотря на то, что РФ и КНР являются соседями, культурные отличия между ними порой огромны. По словам китайских журналистов, один из таких туристов недавно поделился своими впечатлениями от 12-дневной поездки по российским городам.

© unsplash

«До поездки в Россию я знал лишь то, что там есть матрешки и медведи. Но, проведя 12 дней в Москве и Санкт-Петербурге, я понял, что мои прежние представления были крайне ограничены. Есть вещи, которые невозможно представить, не испытав их на собственном опыте», – рассказал китайский турист изданию Baijiahao.

Первое сильное впечатление гражданин Китая получил, оказавшись в московском аэропорту Шереметьево. Его поразило большое количество людей с исключительно серьезными и сосредоточенными лицами. Улыбки были редким явлением. Похожая картина наблюдалась и в метро, где лица большинства пассажиров выражали угрюмость. Поначалу его не покидал вопрос: «Неужели россияне так несчастны?». Но уже через пару дней его мнение претерпело значительные изменения.

Он рассказал, что однажды потерялся в Москве, не в силах отыскать дорогу обратно в гостиницу. В замешательстве он стоял недалеко от Красной площади, пытаясь сориентироваться по карте в телефоне. Внезапно к нему подошел мужчина и по-английски предложил свою помощь. Он взял телефон туриста и подробно объяснил на карте, как добраться до нужного места, посоветовав воспользоваться метро.

«Вся процедура заняла около 10 минут. Лицо его оставалось серьезным, но действия были полны терпения. Перед тем, как уйти, он похлопал меня по плечу и пожелал приятного времяпрепровождения в Москве. Этот случай заставил меня пересмотреть представление о "равнодушии" русских. Позже я понял, что они просто не привыкли демонстрировать свои эмоции, но это не означает их недоброжелательности. Напротив, в случае необходимости многие русские охотно придут на помощь, причем уровень этой помощи часто превосходит ожидания», – поделился своими размышлениями китаец.

Впрочем, не обошлось и без неожиданностей. Один забавный случай произошел в сувенирной лавке, где ему приглянулась матрешка. Он обратился к продавщице, женщине с очень серьезным видом, и попытался поторговаться. К его удивлению, она категорически отказалась от торга, предложив ему поискать в других магазинах, если его не устраивает цена. Это было необычно, ведь в Китае продавцы ведут себя иначе. Затем она неожиданно взяла с прилавка другой товар и предложила оценить его, отметив его более высокое качество.

«Ее прямолинейность была не невежливостью, а скорее проявлением уважения. Она не хотела льстивыми речами склонить меня к покупке чего-то некачественного, а предпочла выразить свое честное мнение», – пояснил турист.

В заключение своего визита в Россию гражданин КНР признал, что россияне действительно сильно отличаются от китайцев, но в этом нет ничего плохого. У них просто свой уникальный стиль поведения, к которому нужно быть готовым, отправляясь в Россию впервые, пишет АБН24.

Напомним, пара из Китая проехала 50 стран и посетила Россию. Они высказали неожиданное мнение о Москве.