Почему стоит заранее позаботиться о зимних путешествиях

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян посоветовал гражданам России, которые любят путешествовать зимой, заняться планированием и приобретением туров на новогодние каникулы.

По мнению специалиста, откладывание покупки билетов приведет к их удорожанию по мере приближения высокого сезона.

Мкртчян отметил разнонаправленность ценовых изменений: морские курорты станут более доступными, в то время как горнолыжные направления, в особенности Красная поляна в Сочи и Шерегеш в Кемеровской области, будут связаны с ростом цен из-за ограниченного количества мест размещения. В качестве бюджетных альтернатив эксперт предложил рассмотреть курорты «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье, а также «Абзаково» в Башкирии.

Специалист уточнил, что пик заездов приходится на 2 января. В настоящий момент стоимость размещения в новогодние праздники начинается от 10 тысяч рублей в сутки, однако в декабре ожидается увеличение цен до 18-20 тысяч рублей на человека. Мкртчян также предупредил о росте стоимости экскурсионных поездок в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Сочи.

Он подчеркнул, что авиабилеты на даты с заездом 29-30 декабря и вылетом 8-10 января целесообразно приобретать уже сейчас, так как ближе к дате вылета их стоимость может увеличиться в несколько раз, информирут радио Sputnik.

