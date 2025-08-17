Какие курорты подойдут для бюджетного пляжного отдыха в сентябре

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, куда можно отправиться на отдых осенью.

В беседе с Inkazan.ru он заявил, что Каспийское море в сентябре подходит для купания. Среди курортных городов региона — Махачкала, Дербент, Избербаш и Каспийск.

«Здесь получится отдохнуть бюджетно — Дагестан в первую очередь ассоциируется с горами, и пляжный отдых пока не столь популярен», — отметил Щербаченко.

Также можно отправиться в Крым — например, в Феодосию, Алушту или Ялту.

«Можно увидеть красивую набережную. Алуштинская набережная довольно длинная, почти 4 км. Здесь расположены кафе и рестораны, палатки с сувенирами, и часто выступают уличные музыканты. Город достаточно зелёный», — добавил Щербаченко.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в бархатный сезон россияне чаще выбирают для отдыха курорты с прямым перелётом.