Турэксперт рассказала, куда стоит съездить осенью

Руководитель сервиса бронирований путешествий по России и миру «Турслёт» Мария Журавлёва дала советы по выбору осенних направлений для путешествия.

В беседе с Inkazan.ru она заявила, что внутренний туризм предлагает широкий выбор экскурсионных туров и локаций. В частности, можно отправиться в Дагестан, где в сентябре и октябре погода напоминает лето.

«Можно насладиться великолепным видом на Махачкалу, поднявшись на смотровую площадку на горе Тарки, а также посетить величественную мечеть Юсуф Бей Джами, которая является одной из крупнейших в Европе и может вместить до 15 тыс. прихожан», — отметила Журавлёва.

Ещё одним направлением она назвала Адыгею, где в начале осени можно заняться рафтингом по горным рекам и восхождением на вершины.

Также рекомендуется обратить внимание на такие направления, как Калининградская область и Алтай.

