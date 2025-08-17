Новая туристическая Мекка: чем Выборг пленяет своих многочисленных гостей

Бурное развитие внутреннего туризма привело к появлению на карте России городов, которые прежде оставались в тени, а теперь привлекают туристов. Один из новых центров притяжения — Выборг в Ленинградской области. Туристический поток за 10 лет вырос в 3 раза и в 2025 году достигнет 2 миллионов человек. Для сравнения, в Санкт-Петербург и в Крым в год приезжают по 6 миллионов человек.

Чем привлекает Выборг? Санкт-Петербург — это музеи, Крым — солнце и теплое море, а в Выборге назвать главную достопримечательность сложно. В небольшом городе более 300 архитектурных, исторических, садово-парковых памятников. И, кроме того, фантастическая природа, где сказочным узором переплетены ландшафты Балтики и Ладожского озера.

Население Выборга — 70 тысяч человек, рядом с подмосковными Мытищами и Подольском — просто карлик. Но туристов на главной, Крепостной улице как в метро в час пик, а очереди в музей «Выборгский замок» со знаменитой башней Святого Олафа как в Третьяковку и Эрмитаж. И билеты по той же цене, что никого не смущает. Ведь путешествия — это единственное, что делает нас богаче за потраченные деньги.

Сохранил имя

Историки не могут прийти к единому мнению о дате основания Выборга. Как часто бывает с историей, версии зависят от политических пристрастий. Первый русский историк Василий Татищев в XVIII веке по летописям считал, что город основан новгородцем Гостомыслом в XIV веке после победы над варягами, а название идет от русского слова «выбор». В этой версии лингвисты сомневаются. Однако факт, что Выборг — едва ли не единственный город в этих краях, который сохранил имя после долгих, на многие века войн.

Археологи утверждают, что поселение на Замковом острове было основано карелами в XI веке, а в конце XIII века объявились шведы, которые прогнали карелов и русских, Иван III после победы над Золотой Ордой в конце XV века безуспешно пытался вернуть Выборг. Но в 1710 году, через год после полтавской виктории, Выборг вошел в состав Российской империи. Во взятии города участвовал Петр Первый, которого от шведской пули загородил отважный казак. Отсюда и одна из достопримечательностей Выборга — «Казак-камень» на месте подвига безымянного солдата. К камню приходили русские императоры, а также в поисках вдохновения архитектор Монферран, строитель Исаакиевского собора.

После взятия Выборга Петр издал циркуляр: «Итако чрез взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено». Новые бастионы вокруг Выборга возводил генерал-аншеф Абрам Ганнибал, прадед Пушкина, но сам поэт до Выборга не добирался. Зато здесь провел юность Осип Мандельштам, который в Выборге стал протестантом и восторженно писал друзьям о «наполненном ароматом сосен воздухе, зеркально-серебристой глади озер, гранитно-замшелых валунах».

О стратегическом значении Выборга говорит то, что в начале XIX века его генерал-губернатором был Михаил Кутузов. Отсюда он отправился на войну с Наполеоном. В Выборге чтут воинские традиции. В 2010 году в честь 300-летия взятия города напротив замка установлен памятник графу Федору Апраксину, который командовал армией и получил высший орден Андрея Первозванного.

История Выборга опровергает миф о том, что после поражения в Северной войне Швеция якобы поучила прививку миролюбия и навсегда стала нейтральной. В 1790 году шведы попытались вернуть Выборг, но были разбиты адмиралом Чичаговым. В 1812 году Чичагов не смог пленить Наполеона под Березиной, но на шведов его военного гения хватило с лихвой.

Вам незачем посещать

Версаль Каждый, кто приезжает в Выборг, считает необходимым посетить парк «Монрепо». Если вы бывали в «Монрепо», вам незачем ехать в Версаль. Ничего сверхнового под Парижем не увидите. «Монрепо» — уникальный, лучший в Северной Европе садово-парковый комплекс на острове площадью 200 гектаров. Гроты, беседки, скульптуры, оранжереи, тенистые тропинки, скалы и морские заливы. Усадьба спроектирована Джузеппе Мартинелли, хранителем сокровищ Эрмитажа. Прославился парк «Монрепо» при бароне Людвиге Николаи, который был учителем и советником императора Павла, а также президентом Академии наук.

Но царствование бедного Павла было недолгим. Барон объявил, что «придворная клоака бьет его в нос», и удалился в усадьбу, благоустройству которой посвятил невостребованные таланты. В советское время здесь разбили опытный огород для школьников, в главном флигеле устроили общежитие. Обычная картина для многих старинных усадеб — запустение и разрушение. Новую жизнь парк получил благодаря академику Дмитрию Лихачеву, который неустанно боролся за сохранение памятников русской истории. Парк «Монрепо» прошел через несколько этапов реставрации. Последний — проект «Сохранение и использование культурного наследия России» под эгидой правительства РФ. Масштабная реставрация завершена в 2022 году. Парку и усадьбе возвращен облик периода расцвета эпохи Александра I, который бывал здесь неоднократно.

Не зарастет народная тропа

Несмотря на промчавшиеся через Выборг войны, город счастливо сохранил историческую застройку. Немало домов построено еще в XVI веке. В том числе самый старый жилой дом в России на Крепостной улице. С каждым годом появляются новые музеи, к которым не зарастает туристическая тропа. Помимо башни Святого Олафа есть еще Музей рыцарских доспехов и инквизиции, Музей интерактивного погружения в XVI век, Часовая башня и Круглая башня, Ратуша, Дом бюргера с воссозданием интерьера XIX века, загадочный Дом ведьмы с привидениями в окне, Музеи шоколада и кренделя (это символ Выборга), картинные галереи и арт-экспозиции. Если найдутся инвесторы, то напрашиваются новые музеи — в русских фортах на побережье вокруг Выборга...

Филиал «Мосфильма»

Архитектура и сама атмосфера Выборга столь богата, что город стал Меккой кинематографистов. Непрерывная съемочная площадка — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Россия молодая», «Тарас Бульба», «Мушкетеры. Двадцать лет спустя», «Адмирал», «Инквизитор», «Возвращение», «Казанова», «Преторианец», «Азазель», «Комитет», «Праведник», «ГДР», «Людмила Гурченко» и «Раневская»…

В Выборге с 1993 года проводится кинофестиваль «Окно в Европу». Идея принадлежит Марлену Хуциеву, Савве Кулишу и Микаэлу Таривердиеву. На театральной площади имеется аллея звезд — отпечатки ладоней побывавших на фестивале знаменитостей: Никиты Михалкова, Вячеслава Тихонова, Леонида Куравлева, Василия Шукшина, Петра Тодоровского, а также Жерара Депардье и Кшиштофа Занусси…

Бессменным президентом фестиваля был знаменитый режиссер Станислав Ростоцкий. После фильма «А зори здесь тихие» он влюбился в эти края, построил дом на морском берегу, где жил и рыбачил. Ростоцкий, успев съехать на обочину, умер за рулем автомобиля, когда ехал на фестиваль...

Улицы Выборга заполнены музыкантами. Во дворах работают облаченные в средневековые костюмы кузнецы, кукольники, стеклодувы, у крепостных стен оборудованы тиры для стрельбы из лука. Готовая массовка для исторического фильма.

Мятежный дух

В советское время главным в Выборге был Музей Ленина. Ленин бывал в Выборге много раз.

Очень удобно: недалеко от столицы, но законы в автономном Великом княжестве Финляндском мягче, чем в Российской империи. Автономия обошлась нам дорого. В Выборге мутной пеной оседали бунтари и заговорщики всех мастей. В частности, боевая группа большевиков. После роспуска 2-й Государственной думы сюда переехали депутаты и выпустили Выборгское воззвание с призывом гражданского неповиновения и отказа от воинской службы, за что по близорукой мягкости властей не были наказаны.

В 1917 году Ленин под именем рабочего Петрова жил в семье финского большевика Юхо Латукка. Восковые фигуры хозяев стоят в музее, а вождя вылепить не рискнули. В Выборге Ленин написал десяток работ, призывая к восстанию. В том числе знаменитое «Промедление смерти подобно». Из Выборга, переодевшись в лютеранского пастора, в октябре он направился в столицу для устройства революции. Паровоз, который вез вождя из Выборга, установлен у Финляндского вокзала. Сопровождал Ленина большевик Эйно Рахья. Шаляпин вспоминал, что Рахья однажды сказал ему, что таких певцов надо резать, потому что «талант нарушает равенство». В 1936 году, не дождавшись «большой чистки», большевик Рахья умер от алкоголизма. Лююла Латукка, хозяйка дома, которая приютила и кормила Ильича, была расстреляна в 1938 году.

Памятник трамваю

Еще одна достопримечательность Выборга — памятник трамваю, который ходил с 1912 по 1957 год. Это один из первых трамваев в России и первый в Финляндии. В России установлено шесть памятников трамваю, который, как сказал Булат Окуджава, «устал и отстал» от современного транспорта. Но самая старая модель — в Выборге. В вагоне образца 1912 года работает комфортное кафе, вроде трамвая, который ходил на Чистых прудах. В 2019 году выборгский трамвай получил первый приз на конкурсе «Лучший нестационарный торговый объект России». Надо сказать, что выборгский трамвай — любимое место для фотосессии всех туристов.

Темные страницы истории

В рассказе о Выборге было бы неправильно обойти молчанием тот недолгий период, когда Выборг между Октябрьской революцией и Второй мировой войной пребывал в составе Финляндии, отколовшейся при благословении Ленина от Российской империи. За десятилетия добрых отношений с Финляндией мы деликатно не упоминали о геноциде русских. В 1918 году в Выборге бывший царский генерал Маннергейм устроил Выборгскую резню, когда финские солдаты убивали мирных граждан по национальному признаку. Было убито от 3 до 5 тысяч русских, финны не щадили даже православных священников.

История повторилась в 1941 году, когда финны заняли Выборг и Карелию. В концентрационные лагеря финны заключили людей по национальному признаку, только за то, что они русские. Такой практики по отношению к русским не было даже в фашистской Германии. В Карелии есть памятники жертвам геноцида, но в Выборге, дабы не отпугивать туристов из соседней страны, решили не бередить раны. Напоминание о войне — остатки непроходимой линии Маннергейма, которая после жестоких боев не смогла остановить Красную армию. Вопрос о том, нужна ли политкорректность и принесла ли она хорошие плоды, остается открытым.

Улучшает пищеварение и настроение

Как известно, путь к сердцу туриста лежит через его желудок. Недаром так популярен гастрономический туризм. Выборг старается не отстать от моды и специализируется на северной кухне. Однако ресторанов и кафе, судя по очередям в пик сезона, в городе пока не хватает. Но вот с пивоварнями дело идет лихо — впечатление, будто в Чехию попал. После похода по Выборгу я познакомился с хозяином бара, бывшим эндокринологом, который поменял профессию и вдохновенно рассказывал об обмене веществ…

Каждый год я приезжаю в Выборг. И обратил внимание на его волшебное свойство. Приезжаешь в этот город одним человеком, а уезжаешь — немного другим. Собственно, ради этого и стоит путешествовать.

Легенда старого города

В XIV веке в старом Кафедральном соборе проживал монах, который никогда не ослушивался законов божьих. Но однажды в дверь к нему постучали. Это была заблудившаяся молодая девушка. Ее красота была настолько ослепительной, что монах, давший обед безбрачия, не смог противиться ей и влюбился. Их чувства оказались взаимными, и каждую ночь молодые люди встречались у колокольни, нынешней Часовой башни. Но счастье было недолгим — об этом узнал настоятель, выудил у влюбленного монаха признание в грехе, а затем проклял его. С тех пор душа монаха является каждую ночь около башни в ожидании своей возлюбленной. Существует сказание, что один раз в год часы на башне в полночь бьют не двенадцать, а тринадцать раз.

