Пять главных трендов спортивного туризма в 2025 году

«Спортивный туризм в последние годы переживает настоящий бум — и понятийную трансформацию. Если раньше под этим термином понимали прохождение маршрутов с преодолением естественных препятствий, то в эру соцсетей «спортивным туризмом» чаще называют путешествия ради активностей — марафона, велозаезда или хайка», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Миллионы людей стремятся совместить активный отдых с увлекательными спортивными мероприятиями в самых разных уголках мира. Мне как путешественнику, посетившему более 80 стран, эта идея очень близка: в своё время именно с одиночного треккинга вокруг Аннапурны в Гималаях началась моя история «знакомства» с миром.

Потом были рафтинг и конные туры в Кыргызстане, сапы в затопленном каньоне в Абхазии, трейлы на Кольском, дайвинг у берегов Эль-Нидо на Филиппинах – и сейчас, планируя путешествие, вместе с культурными, просветительскими и гастрономическими планами я обязательно ставлю себе и новую спортивную цель.

Тренд №1. Sportainment: синтез спорта и развлечения

Sportainment – относительно новая концепция, которая объединяет спорт и развлечение в заметных и востребованных мероприятиях для широкой аудитории. «Формула» формата довольно проста: узнаваемая туристическая локация, массовый вид спорта и уникальная «упаковка», которая выделяет забег или заезд среди себе подобных.

Пионерами sportainment в начале 2010-х стали «красочные забеги», участники которых преодолевали дистанцию в тучах сухих красок холи. Организаторы же современных соревнований подходят к делу чуть более серьёзно: предлагают спортсменам выйти на старт в необычных костюмах или в уникальной локации.

Так, для петербургского «ЗСД Фонтанка Фест» перекрывают живописный участок автомобильной трассы над Финским заливом. А его ближайший «сосед», «Фонтанка SUP», поддерживает почти любые идеи участников по кастомизации «формы», в которой тысячи сапбордистов одновременно пересекают исторический центр Петербурга с веслом в руках.

Тренд №2. Ночные старты: спорт в опустевшем городе

«В последнее время неоспоримой становится популярность такого направления, как ночные забеги. Главное, почему они нравятся людям — это не только спортивный старт, но и возможность самовыражения. Непередаваемая атмосфера городского вечера, яркая одежда, светящиеся гаджеты и аксессуары — можно сказать, что это новый виток в развитии бегового движения. Новый опыт, который больше про тусовку или встречу единомышленников, а не про спорт. Хотя и спортивную составляющую, несомненно, никто не отменял», — Назарий Коломиец, руководитель направления спортивных проектов «Лиги Героев».

Ночь, подсвеченный стартовый створ, сотни единомышленников рядом – многим атмосфера ночных забегов и велофестов кажется настолько привлекательной, что ради неё они готовы преодолеть сотни километров ещё до линии старта.

Ночью у спортсменов и правда другая степень свободы: нет риска встретить зазевавшихся пешеходов или автомобилистов, а с выделенной трассы открываются виды, которые в обычное время можно наблюдать лишь из окна машины. Кроме того, ночные мероприятия позволяют избежать жары, которая часто сопровождает дневные старты.

Московский Ночной забег этим летом прошёл по набережным с красивым финишем в «Лужниках», а Большой фестиваль бега пригласил участников в путешествие по Садовому кольцу. В Санкт-Петербурге ещё с 1960-х проходит велопробег «Белые ночи». А на «Ночной велофест» в Казани ещё можно успеть: по данным локальных СМИ, он пройдёт 27-28 сентября.

Тренд №3. Адаптивный туризм

В последние годы инклюзивные программы – хайки для людей с инвалидностью, адаптивные заплывы, паральпинизм – стали важнейшей частью глобальной туристической культуры. Путешествия при ограниченных возможностях здоровья требуют определённой смелости – а ещё условий, при которых парапутешественник будет чувствовать социальную, психологическую и медицинскую поддержку. Поэтому выездные старты для людей с инвалидностью – всё ещё скорее исключение, чем правило.

Однако они есть – и проходят в привлекательных с туристической точки зрения местах. Так, 14 сентября парный забег благотворительного фонда развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» стартует от павильона ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ. Участники посоревнуются на трех дистанциях: 1,5 км, 5,5 км и 11 км. При этом бежать можно как самостоятельно, так и в связке с партнёром – причём буквально, «скреплёнными» объединяющей лентой.

Тренд №4. Дистанции для начинающих и детей

Не менее важный тренд спортивного туризма – мероприятия, доступные для людей с разным уровнем физической подготовки. На многих спортивных событиях предусмотрены отдельные дистанции для новичков или семей с детьми, что значительно снижает «порог входа» и делает их более доступными для широкой аудитории.

Московский полумарафон регулярно включает в программу детские забеги на 400 и 800 м для спортсменов от трёх до 14 лет. «Лыжня России» приглашает спортсменов в возрасте трёх-четырёх лет. А тем, кто хочет попробовать силы в беге на ультрадлинные дистанции (до 100 км), но немного боится, стоит присмотреться к трейлам Sport-Marafon Fest: ландшафт Никола-Ленивца довольно приветлив к новичкам.

«Отдельного упоминания заслуживают и трейловые старты. Трейлы — это забеги по пересечённой местности, по бездорожью. В последнее время это направление очень актуально. И тому есть несколько причин. Вообще, если смотреть на то, как развивается беговое движение — большинство бегунов своё знакомство с бегом начинают с асфальта, а затем, достигая определённого уровня развития, стремится к какому-то новому вызову. Трейл — своего рода глоток свежего воздуха в этом направлении и дань традиции — той самой, в рамках которой до сих пор принято выезжать на природу и проводить время на свежем воздухе. Впрочем, несмотря на то что соревнования проходят практически в атмосфере дикой природы — мы как организаторы проектируем трассы специально так, чтобы попробовать свои силы в трейлах могли и профессионалы, и начинающие, и даже дети», — Назарий Коломиец, руководитель направления спортивных проектов «Лиги Героев».

Тренд №5. Целевые спорт-туры

Выйти на марафон в Берлине, подняться на вершину Эльбруса или пробежать ультратрейл в пустыне – все эти путешествия, как правило, планируются заранее и ради индивидуального спортивного результата. Выбор вида спорта, места и времени старта зависит исключительно от личной мотивации путешественника.

Кто-то руководствуется общепринятыми показателями (например, планирует покорить легендарные «7 вершин»), кто-то – преследует персональные цели. Мне, например, было важно пройти хайк вокруг Аннапурны – и сделать это одному, взяв в компанию лишь проводника-шерпу. Про причины такого поступка писать не буду – отмечу лишь, что это путешествие стало для меня очень необычным опытом и вдохновило ставить спортивные цели во всех своих поездках.