Турэксперт рассказал, где увидеть вулканы в России

Турэксперт Васильева рассказала, в каких регионах РФ можно увидеть вулканы
Сегодня вулканы стали настоящими туристическими локациями, которые завораживают красотой. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда стоит отправиться, чтобы увидеть невероятные пейзажи.
Камчатка
Больше всего вулканов на территории России на Камчатке и на Курилах. Один из самых популярных и доступных для туристов – действующий Авачинский вулкан. В последний раз он извергался 5 октября 2001 года, когда были зафиксированы выбросы пепла из кратера. Находится этот вулкан на территории природного парка "Налычево". Здесь можно отправиться в трекинг, поучаствовать в соревнованиях по альпинизму, зимой покататься на снегоходах, а с вершины насладиться видами и Тихим океаном.
На территории природного парка есть несколько туристических маршрутов, доступных в разное время года. Например, восхождение возможно с июня по октябрь. Для совсем неопытных такой аттракцион вряд ли подойдет – восхождение занимает от шести до восьми часов, а спуск – порядка двух-трех. Необходима хорошая физическая подготовка и выносливость, однако альпинистской сложности маршрут не имеет, и никаких специальных навыков для его покорения не требуется.
Как добраться и сколько стоит: туры обычно стартуют из Петропавловска-Камчатского. Перелет – 8-9 часов в одну сторону и от 37 тысяч рублей туда и обратно. Однодневный тур без восхождения – от 10 тысяч рублей, с восхождением – от 16 тысяч рублей.
Курилы
Курилы, наряду с Камчаткой, считаются самым вулканическим местом в России. Всего на островах более 60 вулканов и почти половина из них действующие. Один из самых живописных и популярных среди туристов – вулкан Тятя высотой 1 819 метров, расположен на территории Курильского заповедника. Туристам разрешается посещать территорию только по установленным маршрутам. Среди них: Кальдера вулкана Головнина, Вулкан Тятя, Озеро Песчаное, Река Тятина, Водопад Птичий.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Южно-Сахалинска, 8-10 часов в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно; тур на три дня с восхождением на вулкан – от 59 тысяч рублей с человека.
Бурятия
Целая группа из 9 потухших вулканов расположена на территории Тункинского национального парка в Бурятии. Самый крупный из них – Тальская вершина: высота лавового холма почти 69 метров. Шандагатайский вулкан любопытен тем, что можно увидеть его внутреннее строение и вулканические бомбы – куски расплавленных горных пород, выброшенных во время извержения. А вулкан Буха-Нойоной хэбтэшэ представляет собой небольшой конусообразный холм и является культовым для местных буддистов: именно с ним связана легенда о богах, которые спустились на землю в обличье быков.
Для туристов по долине вулканов разработаны пеший и автомобильный маршруты, для посещения национального парка необходимо разрешение, его можно оформить онлайн.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска около шести часов в одну сторону и от 22 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда на маршрутке до села Кырен около 6-6,5 часов в пути и от 1 000 рублей за билет в одну сторону. Разрешение на посещение – 200 рублей с человека, услуги сопровождающего – от 1 200 рублей в час для группы до десяти человек.
Северный Кавказ
Самая высокая точка России, гора Эльбрус, это тоже вулкан. Последний раз он извергался около 1 500–1 700 лет назад. Около пяти веков назад здесь случились выбросы пепла, что по геологическим меркам ничтожно мало. С тех пор Эльбрус "угомонился", ведет внутреннюю активность, но более никак себя не проявляет. Некоторые специалисты МГУ считают, что он может проснуться уже в XXI веке, об этом свидетельствуют его поствулканическая активность: нагревание подземных вод и появление колонии зеленых мхов на высоте 5 621 метра. Впрочем, мнения ученых расходятся: некоторые считают, что извержение может случиться в ближайшие 50 лет, а другие уверены, что в ближайшие столетия этого ждать не стоит.
Сегодня гора Эльбрус – категорический must climb для многих покорителей гор. Для прохождения маршрута нужна специальная физическая подготовка и хотя бы минимальный альпинистский опыт. Для всех остальных есть пешие походы у подножия без восхождений и вертолетные прогулки, если хочется посмотреть на это место с высоты.
Как добраться и сколько стоит: перелет в Минеральные Воды – около 3,5 часов в одну сторону в пути и от 15 тысяч рублей за билеты туда и обратно, трекинг-тур на три дня без восхождения обойдется от 17 тысяч рублей с человека, восхождение (8–10 дней) – от 40 тысяч рублей, вертолетная экскурсия – от 29 тысяч рублей.
Якутия
Почти на параллели полярного круга в природном парке Момский расположен одноименный хребет со спящим вулканом Балаган-Тас, который получил свое название за конусообразную форму и сходство с якутской юртой. Сюда не возят организованные туры, но можно добраться самостоятельно, тем более что эту вершину под силу покорить многим – высота чуть больше 990 метров. По природному парку организованы туристические маршруты – пешеходные, конные, лыжные, водные и на оленях, некоторые из них включают посещение вулкана.
Как добраться и сколько стоит: самолетом до Якутска – 6,5-7 часов в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно, потом другим самолетом до Хонуу (около трех часов в пути в одну сторону и от 50 тысяч рублей за билеты туда и обратно); цены на туры постоянно меняются, их нужно уточнять напрямую у организаторов.