Турэксперт рассказал, где увидеть вулканы в России

Сегодня вулканы стали настоящими туристическими локациями, которые завораживают красотой. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда стоит отправиться, чтобы увидеть невероятные пейзажи.

© М24

Камчатка

Больше всего вулканов на территории России на Камчатке и на Курилах. Один из самых популярных и доступных для туристов – действующий Авачинский вулкан. В последний раз он извергался 5 октября 2001 года, когда были зафиксированы выбросы пепла из кратера. Находится этот вулкан на территории природного парка "Налычево". Здесь можно отправиться в трекинг, поучаствовать в соревнованиях по альпинизму, зимой покататься на снегоходах, а с вершины насладиться видами и Тихим океаном.

На территории природного парка есть несколько туристических маршрутов, доступных в разное время года. Например, восхождение возможно с июня по октябрь. Для совсем неопытных такой аттракцион вряд ли подойдет – восхождение занимает от шести до восьми часов, а спуск – порядка двух-трех. Необходима хорошая физическая подготовка и выносливость, однако альпинистской сложности маршрут не имеет, и никаких специальных навыков для его покорения не требуется.

Как добраться и сколько стоит: туры обычно стартуют из Петропавловска-Камчатского. Перелет – 8-9 часов в одну сторону и от 37 тысяч рублей туда и обратно. Однодневный тур без восхождения – от 10 тысяч рублей, с восхождением – от 16 тысяч рублей.

Курилы

Курилы, наряду с Камчаткой, считаются самым вулканическим местом в России. Всего на островах более 60 вулканов и почти половина из них действующие. Один из самых живописных и популярных среди туристов – вулкан Тятя высотой 1 819 метров, расположен на территории Курильского заповедника. Туристам разрешается посещать территорию только по установленным маршрутам. Среди них: Кальдера вулкана Головнина, Вулкан Тятя, Озеро Песчаное, Река Тятина, Водопад Птичий.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Южно-Сахалинска, 8-10 часов в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно; тур на три дня с восхождением на вулкан – от 59 тысяч рублей с человека.

Бурятия

Целая группа из 9 потухших вулканов расположена на территории Тункинского национального парка в Бурятии. Самый крупный из них – Тальская вершина: высота лавового холма почти 69 метров. Шандагатайский вулкан любопытен тем, что можно увидеть его внутреннее строение и вулканические бомбы – куски расплавленных горных пород, выброшенных во время извержения. А вулкан Буха-Нойоной хэбтэшэ представляет собой небольшой конусообразный холм и является культовым для местных буддистов: именно с ним связана легенда о богах, которые спустились на землю в обличье быков.

Для туристов по долине вулканов разработаны пеший и автомобильный маршруты, для посещения национального парка необходимо разрешение, его можно оформить онлайн.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска около шести часов в одну сторону и от 22 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда на маршрутке до села Кырен около 6-6,5 часов в пути и от 1 000 рублей за билет в одну сторону. Разрешение на посещение – 200 рублей с человека, услуги сопровождающего – от 1 200 рублей в час для группы до десяти человек.

Северный Кавказ

Самая высокая точка России, гора Эльбрус, это тоже вулкан. Последний раз он извергался около 1 500–1 700 лет назад. Около пяти веков назад здесь случились выбросы пепла, что по геологическим меркам ничтожно мало. С тех пор Эльбрус "угомонился", ведет внутреннюю активность, но более никак себя не проявляет. Некоторые специалисты МГУ считают, что он может проснуться уже в XXI веке, об этом свидетельствуют его поствулканическая активность: нагревание подземных вод и появление колонии зеленых мхов на высоте 5 621 метра. Впрочем, мнения ученых расходятся: некоторые считают, что извержение может случиться в ближайшие 50 лет, а другие уверены, что в ближайшие столетия этого ждать не стоит.

Сегодня гора Эльбрус – категорический must climb для многих покорителей гор. Для прохождения маршрута нужна специальная физическая подготовка и хотя бы минимальный альпинистский опыт. Для всех остальных есть пешие походы у подножия без восхождений и вертолетные прогулки, если хочется посмотреть на это место с высоты.

Как добраться и сколько стоит: перелет в Минеральные Воды – около 3,5 часов в одну сторону в пути и от 15 тысяч рублей за билеты туда и обратно, трекинг-тур на три дня без восхождения обойдется от 17 тысяч рублей с человека, восхождение (8–10 дней) – от 40 тысяч рублей, вертолетная экскурсия – от 29 тысяч рублей.

Якутия

Почти на параллели полярного круга в природном парке Момский расположен одноименный хребет со спящим вулканом Балаган-Тас, который получил свое название за конусообразную форму и сходство с якутской юртой. Сюда не возят организованные туры, но можно добраться самостоятельно, тем более что эту вершину под силу покорить многим – высота чуть больше 990 метров. По природному парку организованы туристические маршруты – пешеходные, конные, лыжные, водные и на оленях, некоторые из них включают посещение вулкана.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Якутска – 6,5-7 часов в одну сторону и от 30 тысяч рублей за билеты туда и обратно, потом другим самолетом до Хонуу (около трех часов в пути в одну сторону и от 50 тысяч рублей за билеты туда и обратно); цены на туры постоянно меняются, их нужно уточнять напрямую у организаторов.