Цены на перелеты по России начали меняться

С окончанием курортного сезона перелеты по нашей стране начали дешеветь, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, куда сейчас можно отправиться по выгодной цене.

В среднем стоимость билетов на перелеты, запланированные на сентябрь, снизилась на 12,9 процента к показателю августа.

«Особенно это заметно на популярных курортных направлениях. Например, минимальные цены на перелеты в Сочи среднем на 18,2 процента. На билеты из Москвы снижение составило 36,5 процента», — сообщили в АТОР.

Сегодня долететь до Сочи из столицы можно без багажа за 8182 рубля, с багажом — за 10 535 рублей.

Согласно данным ассоциации подешевели на 1 сентября по сравнению с 1 августа и билеты в Минеральные Воды: из Москвы — на 17,2 процента. Теперь долететь до Кавказа можно без багажа всего за 7626 рублей, с багажом — за 9982 рубля.

Снижение цены также наблюдается на билеты в Калининград, где в разгар сезона был зафиксирован резкий скачок тарифов: перелет из Москвы стал дешевле на 6,7 процента. На 1 сентября минимальная стоимость билета в Калининград составляет 6397 рублей.

«При этом билеты из популярных туристических регионов в крупные города на начало сентября обойдутся, напротив, дороже, чем в августе, так как туристы массово возвращаются домой. Так, подорожали билеты из Сочи в Москву на 16,9 процента без багажа (минимальная цена — 13 299 рублей) и на 8,6 процента с багажом (минимальная цена — 15 918 рублей). Из Минеральных Вод в Москву — на 8,7 процента без багажа (минимальная цена — 13 095 рублей)», — добавили в АТОР.

По словам президента Союза туристических агентств России Сергея Голова, снижение цен на авиабилеты в России наблюдается преимущественно на направлениях с низким спросом, что связано с необходимостью авиакомпаний выполнять запланированную полетную программу. Однако заметное снижение цен наблюдается лишь на более поздние даты, не захватывающие летний период.

«Вероятнее всего, ощутимое снижение цен мы сможем увидеть только к середине сентября», — отметил Сергей Голов.

Эксперт также добавил, что сезонные колебания цен на авиабилеты в различные регионы России, безусловно, имеют место, но обычно ситуация складывается следующим образом: в течение летнего периода цены на авиаперелеты значительно возрастают, после чего, как правило, остаются на достигнутом уровне, практически не снижаясь. В следующем году происходит очередной подъем цен.

«Я бы не рекомендовал оценивать выгодность региона исключительно по стоимости авиабилетов. Низкая цена билета может быть обусловлена неблагоприятными климатическими условиями (например, холодным летом и отсутствием моря), что делает такое направление непривлекательным для семейного отдыха, — пояснил Сергей Голов. — Таким образом, такие регионы могут быть интересны для деловых или экскурсионных поездок. Большинство отдыхающих с детьми в России, как правило, стремятся к морю — Азовскому, Черному, а также к Каспийскому морю в Дагестане».

В разгар сезона цены на авиабилеты наиболее сильно растут на самых популярных направлениях, таких как Краснодарский край. Но в настоящее время не все аэропорты принимают рейсы, что ограничивает возможности для повышения цен. Например, аэропорт Симферополя закрыт, и рейсы принимают только Сочи и Геленджик. Помимо этого, из-за активизации вулканов усложняет ситуацию и приостановка полетной программы на Камчатку.

Как сэкономить на покупке авиабилетов

Берите заранее. Сейчас, когда летний сезон подходит к концу, наблюдается наиболее благоприятный период для приобретения билетов на сентябрьские рейсы. Авиакомпании, стремясь заполнить самолеты после пикового спроса, часто предлагают более привлекательные тарифы.

Сравнивайте тарифы с багажом и без. Перед бронированием тщательно изучите условия провоза багажа, так как стоимость билета без багажа может существенно отличаться от тарифа, включающего его. Иногда может оказаться выгоднее приобрести билет с включенным багажом, даже если изначально он кажется дороже.

Экспериментируйте с датами вылета. Перенос вылета всего на один или два дня может привести к существенной экономии — иногда до 20–30 процентов от первоначальной стоимости билета.

Рассматривайте менее популярные направления: не зацикливайтесь на известных курортах. Исследуйте альтернативные направления с меньшим туристическим потоком. Там, где спрос ниже, вероятность найти выгодные предложения значительно выше. Если вы умеете планировать заранее и не стремитесь улететь в самый разгар сезона, сентябрь — прекрасное время для поездок: мягкая погода, меньше туристов и, что немаловажно, более привлекательные цены на авиабилеты.

Прямая речь

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России: