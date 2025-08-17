Сколько стоит отдохнуть на челябинских озерах в конце лета

На базах отдыха Челябинской области определились с ценами на последние выходные лета. О том, во сколько обойдётся проживание вблизи озер с 29 по 31 августа, рассказывает URA.RU.

© РИА Новости

Тургояк, курортный отель «Крутики»

Самые простые «Семейные» номера здесь уже раскупили. Остались варианты категории «Семейный премиум» — они вмещают до четырех человек и включают завтраки. Стоимость составит 33,4 тысячи рублей. Номер высшей категории обойдется в 44,4 тысячи. В любом из них есть кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор и интернет, а также собственный санузел. Гости смогут пользоваться спа-центром, бильярдом и мангальной зоной.

Дом отдыха «Уральские зори» на озере Еловое

Здесь «Стандарт» с завтраком предлагают за 18 тысяч рублей. В номере есть санузел, интернет, чайный набор и телевизор. За 20 тысяч рублей можно взять категорию «Комфорт» с ортопедическим матрасом. Кондиционеры установлены только в шале. Дом «Гармония» без микроволновки и варочной панели стоит 32 тысячи рублей, а «Студио» с мини-кухней — 29 тысяч. Завтраки включены во все варианты.

«Золотой пляж» на Тургояке

Базовый «Стандарт» обойдется в 20,6 тысячи рублей с завтраком. «Джуниор сюит» с кондиционером, мини-баром и разделением зоны отдыха и сна стоит 31,6 тысячи. Для компаний или семей подойдет коттедж с личной кухней и мангалом — цена проживания составит уже 66 тысяч рублей.

«Лазурный берег» на Тургояке

В этом комплексе проживание в «Стандарте» с личным санузлом стоит 16,9 тысячи рублей. Есть и номера с собственной баней внутри, они обойдутся в 21 тысячу. «Люкс» с большей площадью и дополнительным диваном стоит столько же.

Гостиница «Увильды» на озере Увильды

Здесь самые доступные — номера с санузлом в коридоре за 9,6 тысячи рублей. «Стандарт» с личным санузлом обойдётся в 11,4 тысячи. За двухкомнатную мансарду с кухней, кондиционером, санузлом и лоджией придется выложить 24,2 тысячи рублей.

Курорт «Утес» у озера Большой Кисегач

Вариант «Стандарт» здесь стоит 15,8 тысячи рублей. «Джуниор сюит» — 17,4 тысячи, «Комфорт» — 18,9 тысячи. Апартаменты с мини-кухней обойдутся уже в 21 тысячу рублей. Есть и глемпинг-дом с кондиционером и санузлом за 13,2 тысячи рублей. Во все тарифы включены завтраки.