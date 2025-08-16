Туристам в конце лета предлагают недорого слетать в Сочи

Если вы внезапно обнаружили, что лето уже заканчивается, а вы так и не добрались до моря, то еще есть время слетать на несколько дней в Сочи и успеть вернуться до 1 сентября. Тем более что авиабилеты к концу высокого сезона ожидаемо начинают дешеветь, особенно в сторону черноморского курорта.

© tourdom.ru

Дешевле всего билеты из Москвы – «Победа» увезет к морю за 3,5 тыс. руб. без багажа. Есть несколько вариантов в 20-х числах августа. Самый доступный round trip лучше брать у Utair – чуть более 18 тыс.

Из Тюмени путешествие налегке в одну сторону «Победа» предлагает за 4 тыс., а туда-обратно – уже минимум за 15,2 тыс. А добраться из Челябинска на Черноморское побережье можно за 5,5 тыс., хотя этот город расположен к морю ближе, чем предыдущий, и лететь в среднем на полчаса меньше. Билет в обе стороны тоже стоит дороже – не менее 18 тыс. Такие варианты есть у Nordwind Airlines и «Победы».

Места на рейсы Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга нашли за 6,2 тыс. руб., но если покупать сразу и обратный билет, придется заплатить 26 тыс. Столько же стоит round trip по этому маршруту у «Уральских авиалиний».

Из Новосибирска и Омска в Адлер у Nordwind Airlines можно купить место за 8–9 тыс. руб.; наиболее дешевый вариант в оба конца обойдется в 24 тыс. руб. – его можно найти у тех же Nordwind Airlines, «Уральских авиалиний» и «Победы».

Самая интересная ситуация с Мурманском: с севера на юг Smartavia готов доставить за 6,5 тыс. руб., а вот за round trip перевозчик просит от 100 тыс. руб.

Так что с возвращением с Черного моря на Баренцево лучше подождать до середины сентября, когда перелеты подешевеют до 30 тыс. руб.