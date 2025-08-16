Какие черноморские курорты опасны для здоровья

Не все курорты Черного моря сегодня готовы предложить туристам безопасный отдых. После масштабного разлива нефтепродуктов в районе Анапы прошлым летом часть побережья до сих пор не соответствует санитарным нормам. Особенно опасная ситуация сохраняется в восточных районах Новороссийска, где купание может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на это, в Краснодарском крае остаются места с чистой водой — в Сочи, Адлере и Геленджике пляжи регулярно проверяются, и здесь можно отдыхать без опасений. Власти региона заверяют, что работа по очистке береговой линии продолжается, но пока 150 пляжей в Анапе и 9 в Темрюкском районе официально признаны небезопасными.

Туристический поток в Крым, напротив, вырос — отдыхающие выбирают курорты полуострова, где экологическая обстановка стабильнее. Туроператоры советуют заранее уточнять информацию о состоянии пляжей, чтобы отпуск не омрачился неприятными сюрпризами.