Туристов удивила стоимость воды в аэропорту Минвод

Пассажиров, вылетающих из аэропорта в Минеральных Водах, очень удивила стоимость – уж простите за повтор – разных вод. Своими снимками они поделились в одном из туристических телеграм-каналов. Им предложили купить воду 0,33 л за 460 руб., бутылку 0,5 л – за 560 руб. Справедливости ради – не самые массовые марки, а часть из них ещё и в стекле. При аэропортовых наценках х2, х3 их хотя бы как-то можно понять. Но рядом обычная детская вода за 490 руб. – примерно в 10 раз дороже, чем в супермаркете. Туристов возмутил такой прайс.

© tourdom.ru

Журналист TourDom.ru обратился в воздушную гавань Минвод, предложив прокомментировать ситуацию. Там приведенные цены не отрицают. Но это потолок. Есть и более доступные варианты:

«Минимальная стоимость бутилированной воды начинается от 60 руб. за 0,5л в чистой зоне и варьируется до 560 руб. В общей зоне от 160 до 285, в зоне выдачи багажа – от 160 до 460».

Есть и бесплатные варианты. Те пассажиры, у которых есть своя тара, могут набрать воду в зонах для питья. Питьевые устройства расположены в зоне регистрации на рейсы и стерильной зоне