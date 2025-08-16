В санаториях Ивана Сусанина можно будет отдохнуть по полису

Минздрав составил список из 26 лечебно-оздоровительных местностей и 34 курортов, которые пока не относятся ни к федеральным, ни к региональным. Кроме лечебно-оздоровительной местности имени Ивана Сусанина в Костромской области, в него вошли подмосковные усадьбы Архангельское и Михайловское, а также курорты Судак, Феодосия, Селигер и другие. Все они будут дополнительно изучены для определения статуса федерального или регионального значения. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных актов.

© ТАСС

Ответственные за оздоровление

Оздоровительные объекты, не внесенные в перечни, с 1 сентября лишатся своего статуса, а вместе с ним и всех льгот, привилегий и защиты. Такие сроки и требования установлены в Федеральном законе от 4 августа 2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Год назад Правительство утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. В него вошло 55 курортов, например Анапа, Зеленоградск, Сочи, Алупка, а также лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайским, курортный регион Кавказские Минеральные Воды. Перечень разграничил ответственность. Теперь Минздрав России регулирует федеральные курорты, а минздравы субъектов — региональные.

Включение территорий в федеральный перечень — это признание особого статуса с правовыми, экономическими, санитарными и социальными последствиями.

«В целом включение в перечень — это переход к более высокой модели регулирования: доступность федеральных инвестиций и льгот в обмен на соблюдение стандартов качества, санитарных требований и устойчивого развития», — отметил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Роман Тисов.

Объекты из перечня могут использовать только по назначению — для оздоровления и отдыха. А их воды, грязи и климат потребуют медицинских заключений, подтверждающих уникальность.

«С юридической точки зрения это означает переход в иную категорию использования территории: от обычного населенного пункта или региона к курортной зоне федерального значения, где действуют более строгие требования, повышенные стандарты и федеральный надзор вместо регионального», — пояснил Тисов.

Такие объекты получают приоритет при распределении субсидий, в том числе в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», а также доступ к льготным кредитам и налоговым льготам.

«Таким образом, бизнес получает доступ к деньгам, но взамен обязуется соблюдать повышенные стандарты и ограничения», — заключил эксперт.

Качество вырастет

Новым объектам в перечне предстоит проделать большую работу, чтобы соответствовать статусу, сказал Тисов. Например, нанять для работы врача с пятилетним опытом работы, довести техническое состояние зданий и сооружений до соответствующего уровня, регулярно мониторить состояние воды, воздуха и почвы.

При этом Минздрав сможет контролировать качество и использование природных ресурсов, обеспечит санитарную охрану, разграничит ответственность, обеспечит медицинскую безопасность и качество лечения.

По словам эксперта, только включенные в реестр курорты смогут оказывать определенные виды санаторно-курортных услуг, например по ОМС, в том числе с использованием грязей, минеральных вод и других ресурсов.

У объектов из перечня должны быть лицензии, квалифицированные специалисты, современное оборудование и санитарный контроль, а значит, туристы получат безопасное и эффективное лечение. Отдыхающих станет больше, ведь в таких учреждениях можно будет лечиться по ОМС и льготам.

«Несколько сотен учреждений уже участвуют в программе. Открывается доступ к бесплатной реабилитации, особенно для пенсионеров, инвалидов, участников СВО», — напомнил Тисов.

Вместе с тем из-за повышения стандартов, обновления инфраструктуры, туристического налога цена путевок может вырасти на несколько процентов.

Изменения для местных

Людей, которые постоянно проживают на курортах или в лечебно-оздоровительных местностях, тоже ждут изменения. Например, в зоны охраны доступ может быть ограничен, как и виды досуга и туризма.

«Местным предпринимателям и жителям будет запрещено или ограничено строительство, ведение агробизнеса или иного использования земли в охранных зонах», — предупредил эксперт РСТ.

При этом развитие курорта означает рост инвестиций, рабочих мест, развитие сферы обслуживания, туризма, логистики. В конечном итоге уровень жизни вырастет.