На Кубани анонсировали новый виток развития туризма

Для ознакомления с промышленным потенциалом Кубани разработаны четыре тематических тура. Они охватывают более двадцати предприятий, занятых в переработке, пищевой промышленности, машиностроении и виноделии. Кроме того, около девяноста компаний организуют экскурсии для учащихся школ и вузов.

© runews24.ru

Посетители получают уникальную возможность увидеть изнутри производственные процессы, обычно скрытые от глаз. Например, можно наблюдать за плавкой стали в огромных печах, узнать о процессе созревания винограда и его переработке в вино и добавки для чая, увидеть изготовление стекла для различной тары, в том числе и для шампанского. Формат туров предполагает общение с экспертами, что делает их ценным образовательным опытом.

Первым стал маршрут "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья", объединивший шесть предприятий из перерабатывающей промышленности и винного кластера. Этот двухдневный тур вдоль Северо-Кавказской железной дороги начинается от вокзала Краснодара, проходит через Абинск и Анапу и завершается в Новороссийске.

В ходе путешествия туристы посетят современные металлургические цеха, экспортирующие свою продукцию, компанию по производству фиточаев и БАДов из растительного сырья, а также уникальный тематический музей цементной промышленности.

Маршрут "Винные дороги Краснодарского края" предлагает глубокое погружение в процесс виноделия, охватывая винодельческие хозяйства Темрюкского района, Анапы, Новороссийска и Геленджика.

В текущем году были запущены проекты "Строительная сила Псебая", знакомящий с производством стройматериалов на юго-востоке края, и "Промышленная мощь русского юга". В рамках последнего тура гости посетят кондитерский комбинат и увидят процесс создания любимых сладостей. Завершением маршрута станет посещение парка Галицкого и экскурсия по садовому хозяйству в Славянске-на-Кубани.

