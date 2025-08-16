Названы самые популярные направления туризма молодежи

Республика Карелия вошла в первую десятку (7-е место) наиболее востребованных регионов России для молодежного летнего туризма (возрастная категория 18-35 лет), о чем сообщила пресс-служба сервиса.

© runews24.ru

Согласно совместному анализу Яндекс Путешествий и Центра изучения малых городов, средняя цена за одну ночь проживания в Карелии с начала 2025 года зафиксирована на уровне 8 462 рублей. Молодые туристы, как правило, резервируют проживание в данном регионе в среднем на три ночи в августе.

Регион занимает вторую позицию в стране по проценту бронирований жилья в малых городах среди данной возрастной группы – 35,9%. Республика Крым лидирует в этом рейтинге с показателем 43,6%.

Сортавала вошла в перечень самых популярных малых городов среди молодых путешественников. Этот город вошел в топ-5 наиболее посещаемых городов за последние три года (3,30%) и в топ-6 направлений, планируемых к посещению в ближайший год (2,40%).

Анализ также выявил основные критерии выбора места отдыха: природные красоты и ландшафты (71,4%), ценовая доступность поездки (61,4%), а также архитектурное и историческое наследие (42,3%). Большая часть молодых людей (70,4%) активно ищет информацию о путешествиях по России.