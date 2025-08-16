Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Москву

Данные раннего бронирования показывают, что Москва привлекает все больше иностранных гостей. Общее количество бронирований жилья в России на лето 2025 года выросло на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте Министерства экономического развития РФ.

© РИА Новости

Кроме Москвы, популярными направлениями для иностранных посетителей остаются Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород. В этих городах можно познакомиться с богатой культурой и историей российского государства.

«Въездной туризм – важнейший драйвер экономики», – отметил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ.

Эксперты отмечают, что для сохранения положительной динамики важно учитывать потребности иностранных гостей: удобные трансферы, экскурсии на родном языке и услуги, адаптированные к культуре приезжающих. Это поможет гостиницам и ресторанам повысить качество сервиса и укрепить конкурентоспособность страны на мировом уровне.

Главными гостями столицы этим летом стали туристы из стран БРИКС и государств партнеров объединения: Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Кыргызстана.

Рост числа иностранных путешественников в Россию объясняется несколькими причинами. Недавнее упрощение визового режима с Оманом и запуск прямых рейсов с Саудовской Аравией, как ожидается, привлечет больше посетителей. Облегченные визовые процедуры и удобная транспортная система остаются основными факторами увеличения притока гостей из других стран.